Geschreven door Jarno van de Bor

18 november 2024 10:59

Sinterklaas, kerstman en oud-burgmeester Renkema aanwezig bij Nijkerkse intocht



Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep



NIJKERK - Het was zaterdagmiddag een enorme drukte bij de intocht van Sinterklaas in de Nijkerkse havenkom. Dit jaar was er extra spanning, omdat burgemeester Gerard Renkema vrijdag afscheid had genomen. Zonder burgemeester was het even onzeker wie Sinterklaas zou ontvangen.

De vraag wie de taak van burgemeester zou overnemen hield de kinderen bezig. Sommigen dachten dat een van de wethouders deze rol zou vervullen, terwijl anderen zich afvroegen of zij zelf Sinterklaas moesten begroeten. De spanning verdween toen na Sinterklaas een bekende verschijning aan land kwam: oud-burgemeester Gerard Renkema. Kerstman

Hij arriveerde in de haven op een aparte manier. De kerstman, de neef van Sinterklaas, bracht hem met een boot. Daarmee kon Renkema na zijn laatste werkdag als burgemeester nog één keer een officiële taak vervullen: de goedheiligman welkom heten. Met de komst van Sinterklaas kunnen de kinderen in Nijkerk zich opmaken voor de feestdagen. Zaterdagavond werden uiteraard al de eerste schoenen gezet.

Sinterklaas arriveert in de haven. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep





De pakjesboot vaart een rondje. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep





Sinterklaas met oud-burgemeester Renkema. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep





De danspieten gaven een optreden. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep





De Jetskipiet was ook weer van de partij. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep





Honderden kinderen langs de route naar het centrum. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep