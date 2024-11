Geschreven door Sophie van der Velden

15 november 2024 13:00

Sinterklaas komt weer naar Nederland: hier kun je hem vinden





VELUWE RANDMEER - Nog één nachtje slapen en dan kunnen veel kinderen voor het eerst dit jaar hun schoen weer zetten. Morgen, zaterdag 16 november, komt Sinterklaas namelijk weer aan in Nederland. De officiële intocht wordt gevierd in Vianen, gemeente Vijfheerenlanden.

Ook in de meeste dorpen en steden uit de regio komt Sinterklaas morgen aan. Op enkele plaatsen wordt de Sint een week later verwelkomd. In Nunspeet en Doornspijk komt de Goedheiligman bijvoorbeeld op zaterdag 23 november een kijkje nemen en op woensdag 27 november stopt hij bij het dorpshuis in Hulshorst.

Bekijk op de onderstaande kaart wanneer de Sint aankomt in jouw woonplaats.