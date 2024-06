Geschreven door Jarno van de Bor, Jeroen Brons

6 juni 2024 15:22

Sloop Kindcentrum PWA Nijkerk van start



De sloop van de PWA is begonnen. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep

NIJKERK - Met een ferme zwieper van een sloopkogel sloeg wethouder Audrey Rohen een flink gat in kindcentrum Prins Willem Alexander in Nijkerk. Donderdagmiddag werd de bouwovereenkomst getekend en ging de sloop van het gebouw officieel van start.

De inkt onder het contract was nog maar net droog of daar vloog de zware sloopkogel door de muur. Directeur Marije Dekker, clusterdirecteur Martijn Blokhuis, stichtingsdirecteur Jarrick Schaap, aannemer Van Ree en de kinderraad van de school keken van een afstandje toe. De school aan de Buizerdlaan zal voor een groot deel worden gesloopt. Alleen het gedeelte uit 2012 blijft overeind staan. Het vernieuwde kindcentrum zal naar verwachting in de zomer van 2025 klaar zijn.

Bekijk hieronder hoe wethouder Rohen de school sloopt.