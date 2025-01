Geschreven door Erik van Dam | Omroep Gelderland

3 januari 2025 13:53

Sneeuw in aantocht, maar wie het wil zien moet vroeg op





VELUWE RANDMEER - Lang zal het niet blijven liggen, maar wie geluk heeft ziet zondagochtend een laagje sneeuw liggen in Gelderland. Meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza waarschuwt wel vast dat wie het wel zien, op tijd uit de veren moet.

De temperatuur daalde in de nacht van donderdag naar vrijdag al enkele graden en kwam tegen 7.00 uur uit rond het vriespunt. Dat beeld zet door richting het weekend. Het is de komende dagen een komen en gaan van hagel en natte sneeuwbuien. "Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag is het een beetje hetzelfde weer. Je moet dan oppassen voor lokale gladheid en hier en daar een bui", kijkt Schröder vooruit.

Sneeuw alweer verdwenen

Zaterdag is het overwegend droog en schijnt de zon geregeld. In de nacht die volgt komt vanaf ongeveer 4.00 uur vanuit het zuiden een neerslaggebied opzetten. "En dan gaat het enige tijd, een vuur of vier-vijf, sneeuwen en kan er her en der wat blijven liggen", ziet Schröder in de weerkaarten. "Maar als je later op de dag wakker wordt, is die sneeuw alweer verdwenen en is er alleen nog regen."

Ook NOS-meteoroloog Roosmarijn Knol schat dat zondag de beste kansen geeft op sneeuw. Ze zegt dat een stevige bui een 'dun laagje sneeuw van enkele centimeters' kan opleveren, maar dat de witte neerslag over het algemeen niet lang blijft liggen: de temperatuur ligt overdag namelijk boven nul graden. De plekken waar de sneeuw nog het langst blijft liggen zijn de Veluwe, de Utrechtse en Sallandse Heuvelrug en Zuid-Limburg. In het noorden zou 3 tot 7 centimeter kunnen vallen.

Temperatuur schiet omhoog

Aan het einde van het weekend schieten de temperaturen omhoog. Weerplaza denkt dat het zondagavond al zo'n 10 graden zal zijn, voor maandag wordt zelfs uitgegaan van 10 tot 14 graden.