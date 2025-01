Geschreven door Erik van Dam | Omroep Gelderland

2 januari 2025 11:10

Sneeuw op komst? 'Vrijdag is het spannend'





VELUWE RANDMEER - Hij houdt nog een slag om de arm, maar meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza sluit niet uit dat Gelderland na de oliebollen een klein beetje wit wordt. De temperatuur gaat langzaam zakken en er is neerslag in aantocht: als het spel van de elementen meewerkt, kan dat leiden tot een wit laagje.

De jaarwisseling werd gekenmerkt door stevige windvlagen, die ook op nieuwjaarsdag nog aanwezig blijven. "Er staat op dit moment een behoorlijk stevige wind", zegt Schröder. "Windkracht 5-6 en windstoten tot 70, 75 kilometer per uur."

'Licht winters weer'

Het is nu nog droog, maar dat gaat volgens de weerman veranderen. "In het noorden regent het al, later vanmiddag en zeker vanavond bereikt die regen ook Gelderland. Het zal dan behoorlijk regenen, een millimeter of 10. De temperatuur komt uit op een graad of 9, je kunt dus zeggen dat we het jaar onstuimig en nat beginnen."

Voor de dagen na woensdag spreekt Schröder van 'heerlijk weer'. Het wordt licht winters, zegt hij. "Komende nacht merken we dat al een beetje: de temperatuur zakt naar 1 tot 3 graden en het klaart op. Donderdagochtend krijgen we zon, maar die geeft niet echt warmte, want er hangt koude lucht boven. Donderdagmiddag voorzie ik weer buien en die kunnen winters worden, want donderdagavond gaat de temperatuur onderuit richting het vriespunt."

Sneeuw

Die winterse buien kunnen, in combinatie met de lage temperaturen, na donderdag leiden tot wat sneeuw. "Het is nog niet zeker", zegt Schröder voorzichtig, "maar vrijdag en zaterdag kan er bij de winterse buien af en toe wat natte sneeuw vallen. Als dat 's nachts valt bij temperaturen onder 0 graden, dan kan het hier en daar wit worden, ja. Zondag komt er een storing onze kant op en kan het gaan sneeuwen vanuit het westen. Maar waarschijnlijk gaat dat snel over in regen", denkt de weerman.