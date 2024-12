Geschreven door Eljakim Doorneweerd

20 december 2024 10:29

Sparta Nijkerk niet opgewassen tegen eerste divisionist De Graafschap





DOETINCHEM | NIJKERK – Sparta Nijkerk zal vrijdagmiddag niet mee de koker ingaan voor de loting van de achtste finales van de KNVB beker. Op De Vijverberg waren ze niet opgewassen tegen De Graafschap en Sparta ging met 4-0 de boot in.

Daarmee is ook de laatste club uit de regio uitgeschakeld voor het hoofdtoernooi van de Nederlandse beker. De Graafschap kwam via Jesse van de Haar al snel op 1-0 voorsprong en deze kwam ook niet meer in gevaar. Diezelfde Van de Haar tekende zelfs voor een hattrick door ook de 2-0 en 3-0 op het scorebord te zetten. Blind Azad Umer zorgde in de 79e minuut voor de uiteindelijke eindstand: 4-0.

Er waren veel supporters van Sparta Nijkerk afgereisd naar Doetinchem. Acht volgepakte bussen reden ’s middags naar het stadion van De Graafschap toe. Helaas voor hen kon Sparta niet verrassen, maar deze bijzondere wedstrijd zal ongetwijfeld in de geschiedenisboeken komen.