Geschreven door Eljakim Doorneweerd

30 oktober 2024 10:13

Sparta Nijkerk overtuigend door in KNVB beker





NIJKERK - Sparta Nijkerk heeft zich dinsdagavond met een ruime 5-1 overwinning op Capelle geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB Beker. Capelle, uitkomend in de vierde divisie, scoorde nog wel een doelpunt, maar daar bleef het ook bij. Sparta gaat komende vrijdag mee de koker in voor de loting.

Omar El Ghazouani schoot de Nijkerkers in de 11e minuut op een 1-0 voorsprong. Niet veel later, in de 20e minuut viel de gelijkmaker van Jesper Kusters. Nog voor de rust wist Sparta tweemaal te scoren door doelpunten van Tyron Fonville en Roy Bakkenes.

Zo'n twaalf minuten nadat de tweede helft was begonnen beslisten de Nijkekers de wedstrijd zo goed als. Christos Ibrahim zorgde namelijk voor de 1-4. Het feest werd nog iets groter nadat Fonville zijn tweede van de avond maakte en de eindstand op 5-1 bepaalde. Laatstgenoemde scoort er in de competitie ook flink op los, hij heeft inmiddels al twaalf doelpunten gemaakt in elf wedstrijden.

Vrijdagmiddag om 17.00 uur is de loting voor de volgende bekerronde. Dit wordt gedaan in de uitzending van 'De Voetbalkantine' op ESPN. Dan zal het ongetwijfeld dubben van gedachten zijn voor Sparta. Een mooie wedstrijd tegen een topclub óf wederom een amateurclub en meer kans op nog een ronde verder? De tijd zal het leren.