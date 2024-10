Geschreven door Hans Stam

21 oktober 2024 9:30

Sparta Nijkerk VR1 beloont goed spel met belangrijke 3 punten





NIJKERK - Een uitstekende wedstrijd resulteerde in een verdiende 1-2 overwinning op de nummer 2 van de ranglijst Heerenveense Boys VR1. De Spartanen begonnen in het Friese Heerenveen uitstekend aan de wedstrijd. Een hoge intensiteit en goed spel leverde al snel 2 grote kansen op, maar helaas nog geen treffer. Heerenveense Boys had het moeilijk met het spel van Sparta Nijkerk en kwam maar moeilijk aan aanvallen toe. De Spartanen zaten er kort op en controleerden het spel.

De 0-1 in de 29ste minuut was een logisch gevolg van het wedstrijdbeeld. Een goal uit het boekje. Lieke van den Akker trok de bal vanaf rechts voor en Jolien van Looijengoed legde de bal vanaf de tweede paal voor op de inkomende Elouise van Ginkel, die eenvoudig af kon ronden.



Smetje

Sparta Nijkerk bleef de bovenliggende partij. Het enige smetje op de uitstekende eerste helft was dat het verschil met de rust nog maar 1 doelpunt was, daar waar een 0-3 ruststand niet gek was geweest.

In de 2e helft moest Heerenveense Boys komen. Het zette wat meer druk naar voren, maar echt serieus in de problemen kwam Sparta Nijkerk niet. Het bleef de controle houden en was met snelle uitvallen nog steeds het meest dreigend.

Goed druk zetten

De net ingevallen Mareine Koole zette de 0-2 op het scorebord door goed druk te zetten op de verdediging van de tegenstander. Het leek nog even spannend te worden toen Heerenveense Boys de aansluitingstreffer scoorde in de 74ste minuut (fraaie vrije trap in de kruising), maar de Spartanen bleven gefocust en speelden de wedstrijd vol overgave en gecontroleerd uit.

Een uitstekende en belangrijke overwinning, die aansluiting geeft met de brede subtop. Met het vertoonde spel kan Sparta Nijkerk bovendien vol vertrouwen omhoog kijken. Volgende week zaterdag gaat Sparta Nijkerk in de 1e knock out ronde van de beker op bezoek bij zondag 2e klasser WVW VR1 in Weurt, waarna op 2 november de competitie verder gaat met een thuiswedstrijd tegen Bergentheim VR1.