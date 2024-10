Geschreven door Hans Stam

7 oktober 2024 17:01

Sparta Nijkerk VR1 laat 2 punten liggen in Friesland





NIJKERK - In de (sportieve) uitwedstrijd tegen het Friese St.Annaparochie VR1 speelden de Spartanen een uitstekende 1e helft, maar vergaten zichzelf daarbij voldoende te belonen. Na een 0-1 voorsprong voor Sparta Nijkerk bij rust, wist St.Annaparochie de stand uit een standaard situatie naar 1-1 te trekken.

Sparta Nijkerk begon uitstekend aan de wedstrijd. Met verzorgd voetbal werd St.Annaparochie onder druk gezet en teruggedrongen op de eigen helft. Het was eigenlijk wachten op de openingsgoal. Die kwam er in minuut 32. Een vrije trap van Tara Kommer werd knap ingekopt door Ilse Martens. Sparta Nijkerk wilde doorpakken, kreeg ook mogelijkheden, maar was niet effectief in de afwerking. Pech had het toen Willemijn van Heerdt de paal raakte. Zo werd de kleedkamer opgezocht met een, gezien het spelbeeld, magere 0-1 voorsprong.

Tweede helft

Ook na rust was Sparta Nijkerk veelvuldig op de helft van St.Annaparochie te vinden, maar door slordig spel speelde het de Friezinnen, die een soort kick and rush voetbal speelden, in de kaart. Een uitval leverde een corner op en die werd door de zeer kopsterke nummer 3 goed ingekopt. 1-1 na 66 minuten. Tijd genoeg nog om de opgelopen schade te herstellen, maar de Spartanen kwamen helaas niet meer in hun spel, lieten zich teveel ontregelen door St.Annaparochie en moesten uiteindelijk genoegen nemen met een teleurstellend en eigenlijk ook onnodig gelijkspel. Dat de scheidsrechter al na 89 minuten affloot bij een toegekende corner voor de Spartanen, maakte het puntverlies nog extra zuur.

Het is duidelijk dat Sparta Nijkerk nog moet wennen aan het ander type voetbal dat gespeeld wordt in de 1e klasse B. Daar waar het vorig jaar vooral technisch vaardige ploegen tegenover zich kreeg, moet het nu opboksen tegen fysiekere teams, die zich er niet voor schamen dat ze het spel niet hoeven te maken. Volgende week wacht een thuiswedstrijd tegen Be Quick’28 VR2 en hoopt Sparta Nijkerk zich wel te belonen met een overwinning.