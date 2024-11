Geschreven door Hans Stam

18 november 2024 10:11

Sparta Nijkerk VR1 legt ook Stiens over de knie





NIJKERK - Met de 4e zege op rij en een 3-0 overwinning op naaste concurrent Stiens VR1 heeft Sparta Nijkerk VR1 goede zaken gedaan. Daarbij speelde het een uitstekende wedstrijd. Op de overwinning was dan ook weinig af te dingen.

De Spartanen kwamen al vroeg op voorsprong. Een strakke voorzet van Willemijn van Heerdt in de 7e minuut werd door Mareine Koole in eerste instantie nog tegen de (uitstekende) keepster opgeschoten, maar in de rebound mikte ze raak in de verre hoek. Er ontstond een boeiend gevecht dat zich voornamelijk op het drukke middenveld afspeelde. Stiens zette in hun 4-4-2 formatie de as vast, maar de Spartanen anticipeerden hier niet genoeg op door te weinig de zijkanten te zoeken. Hierdoor ontstonden aan beide kanten weinig kansen. Wel had Sparta Nijkerk de overhand en ging dan ook met een verdiende 1-0 voorsprong de rust in.

Score uitbouwen

In de 2e helft wist Sparta Nijkerk het veld wat breder te houden en met een uitstekende en geduldige opbouw van achteruit de wedstrijd naar zich toe te trekken. Stiens kwam er nog maar sporadisch uit, raakte nog wel de buitenkant van de paal, maar daar bleef het bij. In de 68e minuut bracht Willemijn van Heerdt met een geplaatste schuiver via de binnenkant van de paal de 2-0 op het scorebord. De Spartanen kregen nog meer ruimte doordat Stiens haar speelwijze iets aanpaste en profiteerden hiervan door in de 79e minuut de 3-0 te scoren. Benthe Pater werd aan de rechterkant diep gestuurd, trok de bal voor en Jolien van Looijengoed was een Stiens verdedigster te snel af en tikte de bal onder de keepster door in het doel. De wedstrijd was gespeeld.

Sparta Nijkerk kan terugkijken op een uitstekende wedstrijd tegen een sterke tegenstander en de puzzelstukjes lijken steeds meer in elkaar te vallen. Trainster Andrea Nagel is trots op het team en is blij met de groei die de Spartanen laten zien. Door de overwinning staat Sparta Nijkerk wat steviger op de 3e plaats. Volgende week zaterdag wacht de verre uitwedstrijd tegen het Groningse Oranje Nassau VR2.