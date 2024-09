Geschreven door Hans Stam

16 september 2024 10:43

Sparta Nijkerk VR1 niet langs SDC Putten





NIJKERK - In een zeer matige wedstrijd hebben de vrouwen van Sparta Nijkerk ternauwernood een gelijkspel uit het vuur gesleept. In de blessuretijd kwam de 2-2 op het scorebord. Na tweeuitstekende wedstrijden tegen hoger spelende ploegen, stond er zaterdag een derby op het programma tegen SDC Putten VR1, dat in dezelfde klasse uitkomt als de Spartanen.

Na een wat rommelige start, trok Sparta Nijkerk het spel steeds meer naar zich toe. Er ontstonden kleine kansjes, Lieke van den Akker raakte de lat, en Daphne Buxtorff werd onderuit gehaald in het strafschopgebied. De scheidsrechter oordeelde echter dat de bal werd gespeeld.



Foute inspeelbal

Aan de andere kant viel de 1-0 eigenlijk uit het niets. Een foute inspeelbal werd onderschept door de SDC Putten spits en die kon simpel binnen schieten. 4 minuten later, in minuut 33, was het alweer gelijk, toen de scheidsrechter er niet aan kon ontkomen om nu wel een strafschop toe te kennen. Nina Veenstra werd onderuit gehaald en benutte zelf de penalty. Met een ontevreden gevoel werd de kleedkamer opgezocht. Het spel was niet goed, er werd veel balverlies geleden, er werden te veel foute keuzes gemaakt en het tempo lag te laag.

De tweede helft begon slecht. In de 48ste minuut ontglipte een voorzet vanaf rechts de Sparta verdediging en kon simpel binnen getikt worden. De Spartanen vochten een beetje tegen zichzelf zo leek het en kwamen niet in hun spel. Pas de laatste 10 minuten kwam er wat meer energie en druk naar voren. Dit leverde uiteindelijk nog de gelijkmaker op. Een voorzet van Lieke van den Akker ging over de SDC Putten keepster en Willemijn van Heerdt kon vrij inkoppen. Verdiend was het zeker deze gelijkmaker, maar daar was dan ook alles mee gezegd.

Competitiestart

Zaterdag start de competitie met een thuiswedstrijd tegen het Groningse Helpman VR1. De Spartanen zullen dan uit een ander vaatje moeten tappen om een goede start te maken. Het vertrouwen is er zeker, maar zonder de juiste scherpte en beleving gaan er geen wedstrijden gewonnen worden.