Geschreven door Hans Stam

9 december 2024 10:43

Sparta Nijkerk VR1 pakt in topper ook koploper DZC’68





NIJKERK - Met een verdiende 0-1 overwinning op de nummer 1 DZC’68 VR1 hebben de vrouwen van Sparta Nijkerk de spanning in de kop van de competitie volledig terug gebracht.Het Doetinchemse DZC’68 won haar eerste 9 wedstrijden en leek onaantastbaar, maar na hun verrassende verlies van vorige week, moest het nu ook buigen voor de Spartanen, die in een geweldige flow zitten met 6 overwinningen op rij en als collectief moeilijk zijn te verslaan.

Sparta Nijkerk had de speelstijl van DZC’68 goed geanalyseerd en wist dat het scherp aan de wedstrijd moest beginnen om DZC’68 niet in hun spel te laten komen. Dat lukte heel aardig. De Spartanen hadden het initiatief en waren fel in de duels. Na een eerste schietmogelijkheid van Benthe Pater, kreeg DZC’68 een kopkansje, maar die werd een eenvoudige prooi voor keepster Heidi Beerthuijzen, die verder heel weinig te doen kreeg in de wedstrijd. Dat was de verdienste van het Spartaanse collectief, dat als een hecht team op het veld stond.

Op voorsprong

In de 13e minuut kwam Sparta Nijkerk op voorsprong toen Jolien van Looijengoed een diepe bal van Eva Stam heel knap tot doelpunt wist te promoveren. DZC’68 kwam maar weinig aan voetballen toe. De Spartanen hadden de controle en ook de beste mogelijkheden om de voorsprong te verdubbelen, maar voor rust werd er niet meer gescoord.

In het 2e deel van de wedstrijd probeerde DZC’68 wat meer druk naar voren te zetten, maar tot echte kansen leidde dit niet. Het enige gevaar in de 2e helft was een vrije trap van 25 meter die door Heidi Beerthuizen tegen de lat werd getikt. Sparta Nijkerk bleef sterk in de organisatie en speelde het duel geconcentreerd en als collectief uit. In de omschakeling werd het nog een paar keer dreigend, maar omdat er niet gescoord werd, bleef het tot de laatste minuut spannend.

Grote vreugde

Het laatste fluitsignaal van de uitstekend leidende scheidsrechter Braam leidde tot grote vreugde bij Sparta Nijkerk, in het besef dat dit een cruciaal duel was om nog mee te kunnen doen om het kampioenschap. De achterstand op DZC’68 is terug gebracht tot 5 punten, waarbij de Spartanen nog een duel te goed hebben. Dit betreft een inhaalduel volgende week zaterdag bij het Groningse Oranje Nassau VR2. Wordt ook die in winst omgezet, dan gaan de Spartanen met een uitstekend gevoel de winterstop in.