Geschreven door Hans Stam

16 december 2024 12:18

Sparta Nijkerk VR1 sluit eerste seizoenshelft af met klinkende zege op Oranje Nassau





NIJKERK - Met een overtuigende 0-5 overwinning op het Groningse Oranje Nassau VR2 gaan de vrouwen van Sparta Nijkerk met een heerlijk gevoel de winterstop in. De voorbereiding op de wedstrijd in Groningen verliep verre van vlekkeloos. Een lange busreis met oponthoud, geen veld om tijdig warm te lopen en wat commotie om foute sokken. Met een kwartier vertraging ging de wedstrijd dan toch van start.

Oranje Nassau, dat met wisselende resultaten in de middenmoot staat, begon sterk. Het nam het initiatief, combineerde goed en liet de bal vlot van kant wisselen. Dreigend werd het echter niet. Aan de andere kant was dat wel zo. De eerste goede aanval van Sparta Nijkerk in de 20e minuut was meteen raak. Op aangeven van Jolien van Looijengoed schoot Elouise van Ginkel heel beheerst de 0-1 binnen.

Grote voorsprong in eerste helft

Nog geen 3 minuten later zorgde exact dezelfde combi voor de 0-2. Oranje Nassau bleef goed meevoetballen, maar veel verder dan een aantal hoekschoppen kwam het niet. De Spartanen waren daarentegen, naast gewoon goed te voetballen, zeer effectief in de aanval. Elke steekbal sneed messcherp door de Groningse verdediging. Voor rust werd het nog 0-4 door doelpunten van Jolien van Looijengoed (42e minuut, assist Elouise van Ginkel) en Mareine Koole (43e minuut, assist Ilse Martens).

In de 2e helft was het zaak de controle te houden. Oranje Nassau probeerde nog wel wat via afstandsschoten, maar Sparta Nijkerk bleef rustig en voetbalde een sterke partij. Ook de 5 invallers lieten zien dat de Spartanen een kwalitatief brede selectie hebben. In de 66e minuut werd het 0-5 door Ilse Martens die een corner van Lieke van en Akker binnenkopte. De score had vervolgens nog wel wat hoger kunnen uitvallen, maar uiteindelijk was iedereen tevreden met deze klinkende overwinning.

Op dreef na stroeve competitiestart

Na een wat stroeve start van de competitie, te verklaren door het inpassen van nieuwe speelsters en een iets andere speelstijl, zijn de Spartanen geweldig op dreef met een reeks van 7 overwinningen op rij. De achterstand op koploper DZC’68 VR1 is teruggebracht van 8 naar 2 punten en dus strijden de Spartanen na de winterstop volop mee voor het kampioenschap in de 1e klasse B. De overwinning van vandaag levert bovendien ook nog de koppositie op in de 2e periode. Alle reden dus om met een trots en tevreden gevoel de winterstop in te gaan.

Op zaterdag 1 februari wordt de competitie hervat met een uitwedstrijd, opnieuw in Groningen, tegen Helpman VR1.