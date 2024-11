Geschreven door Hans Stam

Sparta vrouwen walsen met zevenklapper over Bergentheim heen





NIJKERK - De vrouwen van Sparta Nijkerk hebben zaterdag goede zaken gedaan door met maar liefst 7-1 te winnen van Bergentheim VR1. Daardoor steeg de ploeg van trainster Andrea Nagel naar de 3e plek op de ranglijst.

Al in de 5e minuut was het raak. Een vlot lopende aanval werd gepromoveerd tot doelpunt door de mee opkomende Ilse Martens , na een strakke voorzet van Nina Veenstra. Een rommelige fase brak aan, waarbij beide ploegen veelvuldig de bal verloren en het spel op en neer golfde. De 2-0 in de 34e minuut was dan ook een soort van bevrijdende treffer. En een fraaie. Een hoekschop van Willemijn van Heerdt werd schitterend binnengeschoten door Elouise van Ginkel.

Uitstekend doelpunt

Ook de 3-0 van Nina Veenstra in de 41e minuut was een uitstekend doelpunt, die voorbereid werd door Jolien van Looijengoed. Een minuut later wist Bergentheim tegen te scoren, waardoor het weer wat geloof leek te krijgen. De Spartanen werden wat terug gedrongen, maar gescoord werd er niet meer voor rust.

Sparta Nijkerk kwam goed uit de kleedkamer. Het zocht de aanval en wist de wedstrijd volledig naar zich toe te trekken. Een eerste grote kans werd nog gemist, maar in de 63e minuut was het raak. Willemijn van Heerdt kopte de bal in de verre hoek binnen op aangeven van Nina Veenstra. Het verzet van Bergentheim was gebroken en de Spartanen kregen ruimte om de score verder op te voeren. Tara Kommer schoot een vrije trap zuiver binnen, Elouise van Ginkel kopte een corner tegen de touwen en het slotakkoord was voor Danielle Boom, die na lang blessureleed weer haar eerste competitieminuten mocht maken en dat bekroonde met een echte spitsengoal.

Weg omhoog gevonden

Een fraaie overwinning voor de Spartanen, die hiermee aantoonden voldoende speelsters te hebben die een doelpunt kunnen maken. Volgende week zaterdag mag Sparta Nijkerk op bezoek bij HZVV VR1 in Hoogeveen en kan het laten zien de weg omhoog gevonden te hebben.