Geschreven door Jarno van de Bor

2 september 2024 10:29

Spartaans collectief maakt het Eindhoven knap lastig





NIJKERK - Na een goede oefencampagne begon zaterdag het echte werk voor de vrouwen van Sparta Nijkerk. In de poulefase van het bekertoernooi mochten de Spartanen op bezoek bij FC Eindhoven VR1. Een ervaren topklasse team dat een jaar geleden nog landskampioen werd bij de amateurs.

De entourage rondom de wedstrijd was niet echt topklasse waardig. Een armoedige accomodatie, een natuurgrasveld achteraf (dat er overigens uitstekend bij lag) en weinig publiek. Eindhoven kwam vlot op voorsprong. In de 7e minuut werd de bal uit een corner onhoudbaar binnen gekopt.

Niet zenuwachtig

Maar Sparta Nijkerk werd er niet zenuwachtig van, ondanks het gemis van een paar ervaren basiskrachten. Het had een gedegen plan en de organisatie stond als een huis. Het slot op de achterdeur was keepster Daphne Koelewijn, die een uitstekende wedstrijd keepte. Eindhoven wist zich er eigenlijk geen raad mee en kwam er voetballend niet doorheen. De 2-0 in de 34e minuut was dan ook geen voetballende goal, maar een afstandsschot van 35 meter die onder de lat binnen viel.

In de 2e helft deed Eindhoven een aantal tactische aanpassingen. Op een gegeven moment ging het zelfs met 4 spitsen spelen. Maar de Spartanen gaven geen krimp. Zeer gedisciplineerd werd elk dreigend gevaar onschadelijk gemaakt. De Eindhovense vrouwen en staf begonnen zich meer en meer te frustreren. Ondanks de vermoeidheid die toesloeg bleven de Spartanen fier overeind en wisten zelfs nog enkele goede kansen te creëren.

Genoeg verbeterpunten

Dat uiteindelijk de 3-0 (69e minuut) en de 4-0 (85e minuut) nog vielen deed niets af aan de uitstekende prestatie die Sparta Nijkerk op de mat legde. Het geeft vertrouwen in een mooi seizoen. Er zijn nog genoeg verbeterpunten, maar het raamwerk is sterk en zal de komende weken alleen maar sterker worden. Zaterdag 7 september wacht er in het bekertoernooi een thuiswedstrijd tegen hoofdklasse Saestum VR2.