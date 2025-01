Geschreven door Tom Lohuis

20 januari 2025 10:46

Sparta/Djops beloont zichzelf na moeizame start tegen DWS





NIJKERK – Voor Sparta/Djops stond zaterdag een wedstrijd tegen hekkensluiter DWS op het programma. Gezien de magere overwinning in de eerste wedstrijd tegen de ploeg uit Kootwijkerbroek kon de return weleens een spannende pot beloven.

Zeker de eerste helft werd deze verwachting waarheid. De eerste 30 minuten waren de Spartanen niet overtuigend terwijl DWS zich steeds meer vastbeet in de wedstrijd. Het ging nek aan nek waarbij DWS zelfs een paar keer een gat van 2 punten wist te slaan. Tijdens een time-out was de boodschap van Brenda Voortman duidelijk: de inzet moest stukken beter. Vanaf dit moment werd de wedstrijd omgedraaid en namen de Nijkerkers het initiatief in handen. Met een voorsprong van 1 punt werden de kleedkamers opgezocht.

Doelpuntrijke 2de helft

Na de rust werd het goede einde van de eerste helft voortgezet. Bas Lohuis had het op de heupen en wist gemakkelijk de korf te vinden. Ook invaller Fleur Klaassen wist een goede indruk te maken. Zo werd de voorsprong steeds groter gemaakt en nam de spanning in de wedstrijd af. Aan het einde van de wedstrijd mocht Daan Doornbos zijn debuut maken en wist Guusje Griffioen, die voor de tweede week op rij inviel, haar eerste doelpunt in de hoofdmacht te scoren. Met een uitslag van 15-22 nam KV Sparta/Djops de punten mee naar Nijkerk.

Volgende week speelt het vlaggenschip van Sparta/Djops thuis, in sporthal Watergoor, tegen Apollo. De ploeg uit Heerhugowaard werd eerder dit seizoen met grote cijfers van de mat geveegd. Om 20:50 kunt u gaan zien of dit weer gaat gebeuren.

Doelpunten Sparta/Djops: Bas Lohuis 5, Geert Drost 4, Fleur Klaassen 3, Mirjam Top 2, Siobhan Vedder 2, Linda Muis-van Deuveren 2, Guusje Griffioen 1, Sem Vreekamp 1, Nikki van Steeg 1, Tom Lohuis 1.