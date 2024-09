Geschreven door Jarno van de Bor

9 september 2024 17:06

Sparta/Djops heeft weinig in te brengen tegen ODIK





BARNEVELD – De korfballers van Sparta/Djops beleefden afgelopen zaterdag een slechte competitiestart. In Barneveld wisten de Nijkerkers het de tegenstander geen moment moeilijk te maken.

Na het kampioenschap en de promotie van vorig seizoen komt de ploeg van Brenda Voortman uit in de eerste klasse. ODIK degradeerde juist uit de overgangsklasse en is misschien wel de grote favoriet voor het kampioenschap. Na afgelopen seizoen deden Martijn Kuijpers, Marieke Walet - van de Kraats en Rianne van Valkengoed, drie ervaren vaste krachten van de Nijkerkers, een stapje terug. Hierdoor wisten de Spartanen van tevoren al dat het goed voor de dag moest komen om er een echte wedstrijd van te maken.



Geen echte wedstrijd

Een echte wedstrijd werd het echter geen moment. ODIK schoot uit de startblokken en liep razendsnel uit naar 6-0. Pas bij deze stand wist Fleur Klaassen het eerste doelpunt namens de Spartanen te maken. De uitploeg creëerde wel kansjes maar had moeite om lange aanvallen op te zetten. Dat de ploegen met een 8-2 stand de kleedkamers opzochten zegt genoeg over de onderlinge krachtsverhoudingen.

Ook na de rust was het vooral ODIK dat het initiatief nam, maar Sparta/Djops kwam aanvallend wel iets beter in de wedstrijd. Toch slaagden de Nijkerkers er niet in om makkelijk tot scoren te komen. De Barnevelders konden daardoor uitlopen tot 14-3. Hierna wist de thuisteam dat de punten wel binnen waren en schakelden ze een tandje terug. In het restant van de tweede helft kwam het Nijkerkse achttal mede daardoor wat beter voor de dag. Met een stand van 16-8 blies de scheidsrechter het eindsignaal.

Moeizaam begin

Een moeizaam begin voor de ploeg in het oranje. Met een hoop veranderingen in de basisformatie zijn de Nijkerkers nog erg zoekende naar het juiste spel. Het is te hopen dat het team zaterdag beter voor de dag kan komen. Dan speelt Sparta/Djops in eigen huis tegen Elburg. De wedstrijd op sportpark Luxool begint om 15.30 uur.

Doelpunten Sparta/Djops: Fleur Klaassen 3, Mirjam Top 1, Bas Lohuis 1, Tom Lohuis 1, Geert Drost 1, Leon Woudenberg 1