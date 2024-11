Geschreven door Tom Lohuis

11 november 2024 14:59

Sparta/Djops start zaalcompetitie met zege op DWS





NIJKERK - De korfballers van Sparta/Djops mochten afgelopen zaterdag al vroeg aantreden voor de eerste zaalcompetitiewedstrijd tegen DWS uit Kootwijkerbroek. Nadat er voor een vol Watergoor opgelopen was met het team van de week floot de scheidsrechter de wedstrijd in.

Met direct een doorloopbal en strafworp van Linda Muis-van Deuveren pakten de Nijkerkers de voorsprong. Ook Nikki van Steeg wist in haar officiële basisdebuut te scoren. DWS slaagde er, ondanks een paar doelpunten, de eerste helft niet in om het achttal van Brenda Voortman verder in de problemen te brengen. Met 8-4 zochten beide teams de kleedkamer op.

Gat verkleind

In de tweede helft gaven beide teams gas bij. De ploeg uit Kootwijkerbroek wist meer aanvallend gevaar te stichten dan in de eerste helft. Met een doorloopbal van Geert Drost en afstandsschoten van Sem Vreekamp en de ingewisselde Bas Lohuis bleef de stand echter gelijk oplopen. Vlak voor tijd wist DWS het gat plotseling te verkleinen naar 2 punten. Voordat het nog echt spannend werd maakte wederom Bas Lohuis de afsluitende 13-10. Daarmee pakken de Nijkerkers de eerste punten van het seizoen.

Volgende week hoopt Sparta/Djops de goede seizoensstart een positief vervolg te geven in Noord-Holland. Dan nemen de Nijkerkers het om 15.55 uur op tegen Apollo uit Heerhugowaard.

Doelpunten Sparta/Djops: Linda Muis-van Deuveren 3, Sem Vreekamp 3, Geert Drost 2, Bas Lohuis 2 Fleur Klaassen 1, Nikki van Steeg 1, Pim van Ramshorst 1