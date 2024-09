Geschreven door Jarno van de Bor

16 september 2024 15:14

Sparta/Djops toont veerkracht maar verliest van Elburg





NIJKERK - De korfballers van Sparta/Djops moesten afgelopen zaterdag opnieuw een nederlaag incasseren. Nadat de Nijkerkers vorige week kansloos waren tegen ODIK, verloor het oranje achttal deze keer nipt van kv Elburg.

De ploeg van Brenda Voortman gaf de wedstrijd al in het eerste deel uit handen. Elburg maakte de openingstreffer, waarna Tom Lohuis nog gelijkmaakte. Dat was ook direct het laatste moment waarop de thuisploeg op gelijke hoogte zou komen. De Elburgers liepen uit naar een 2-8 voorsprong. Pas na die stand wist Sparta/Djops wat meer grip te krijgen op de tegenstander. Ondanks doelpunten van Fleur Klaassen, Geert Drost en Mirjam Top gingen de ploegen met zeven treffers verschil rusten (5-12).

Schade te groot

De Nijkerkers wisten dat er een zware klus te wachten stond in de tweede helft. Verdedigend kreeg de Spartaanse formatie de Elburgers beter onder controle, maar de aanvallen verliepen moeizaam. Met name in de afronding miste de scherpte waardoor het gat maar langzaam werd gedicht. Toch slopen de Spartanen punt voor punt dichterbij. Een achterstand van 7-14 werd uiteindelijk verkleind naar 14-16, maar de opgelopen schade uit de eerste helft bleek dus toch te groot.

Sparta/Djops laat door deze nederlaag belangrijke punten liggen in de strijd tegen degradatie. Volgende week wacht een lastige uitwedstrijd tegen ASVD, dat afgelopen zaterdag met 13-14 verloor van ODIK. De wedstrijd in Dronten begint om 15.30 uur.

Doelpunten Sparta/Djops: Mirjam Top 3, Marieke Walet-van de Kraats 3, Geert Drost 3, Tom Lohuis 2, Fleur Klaassen 1, Pim van Ramshorst 1, Linda Muis-van Deuveren 1