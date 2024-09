Geschreven door Jarno van de Bor

23 september 2024 18:32

Sparta/Djops verliest met opgeheven hoofd in Dronten





NIJKERK - In een spannende wedstrijd heeft Sparta/Djops een nipte nederlaag moeten incasseren tegen ASVD uit Dronten. De Nijkerkers kwamen lang mee in het duel maar moesten vlak voor tijd toch hun meerdere erkennen.

Vooral voor Brenda Voortman was het competitieduel een bijzonder treffen. De 54-jarige hoofdtrainster van de Nijkerkers speelde tot haar veertigste in de hoofdmacht van ASVD en was later ook als coach verantwoordelijk voor het eerste team. Daarnaast is haar dochter een dragende kracht bij de Drontenaren.

Niet de favoriet

Voorafgaand aan de wedstrijd was de ploeg in het oranje zeker niet de favoriet. In eerste twee duels werden de Nijkerkers vrij simpel afgetroefd door ODIK en Elburg. ASVD won daarentegen ruim van Elburg en zag een punt tegen ODIK nipt door de vingers glippen.

In de voorgaande wedstrijden ging het voor Sparta/Djops al vroeg mis en liep het achttal telkens vroeg achter de feiten aan. Ditmaal wisten de Nijkerkers wél op tijd de korf te vinden. Na een 1-0 achterstand pakte de uitploeg door doelpunten van Carmen Barends en Mirjam Top brutaal de leiding.

Gaspedaal gevonden

Dit was voor ASVD de aanleiding om een tandje bij te zetten. De groen-witten sloegen met de 5-3 een klein gaatje. Waar het team van Voortman in eerdere duels niet meer terug kon komen na een achterstand, werd ditmaal het gaspedaal gevonden. Via Pim van Ramshorst, Carmen Barends, Bas Lohuis en Linda Muis-van Deuveren draaide Sparta/Djops de wedstrijd om (5-7). De voorsprong had eigenlijk nog verder uitgebouwd moeten worden, maar de vele goede kansen werden niet in doelpunten omgezet. Mede daardoor kon ASVD weer inlopen en stond het 7-7 in de rust.

In de tweede helft veranderde er niet veel aan het wedstrijdbeeld. Beide ploegen wisselden goede fases af met mindere. Een sterke start na rust van ASVD (10-8) werd door doelpunten van Jarno van de Bor (tweemaal), Mirjam Top en Rianne van Valkengoed weer weggepoetst. Na de 14-15 van invalster Rianne van Valkengoed leek Sparta/Djops weer de betere papieren voor de eindzege te hebben.

Bloedstollend spannend

De laatste minuten werden nog bloedstollend spannend. De ploeg uit Dronten kwam terug en maakte de 16-15 maar Mirjam Top wist de gelijkmaker door de mand te gooien. Met nog iets meer dan een minuut te spelen werd het duel toch nog beslist in het voordeel van ASVD, waar ook nog de zoon van Voortman minuten kreeg. Iets meer dan twintig seconden later volgde de genadeklap. Eindstand: 16-18.

Ondanks de nederlaag kan Sparta/Djops tevreden terugkijken op het duel. Na twee zeer matige wedstrijden kwam de ploeg goed mee tegen een sterke tegenstander. De verdedigende plannen klopten en het aanvalsspel liep gesmeerd. Het enige wat de Nijkerkers zichzelf kunnen verwijten is dat te weinig goede aanvallen in een doelpunt eindigden.

ODIK

Volgende week neemt het achttal van Brenda Voortman het voor de tweede maal op tegen ODIK. In het vorige duel waren de Barnevelders een flinke maat te groot voor de Nijkerkers. Om 15.30 uur gaat Sparta/Djops proberen om in eigen huis beter voor de dag te komen.

Doelpunten Sparta/Djops: Mirjam Top 5, Carmen Barends 2, Linda Muis-van Deuveren 2, Jarno van de Bor 2, Rianne van Valkengoed 2, Bas Lohuis 1, Pim van Ramshorst 1, Fleur Klaassen 1