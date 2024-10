Geschreven door Jarno van de Bor

30 september 2024 17:46

Sparta/Djops verliest opnieuw van ODIK





NIJKERK- Sparta/Djops speelde afgelopen zaterdag opnieuw tegen ODIK. In de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen verloren de Nijkerkers met ruime cijfers van de ploeg uit Barneveld (8-16). De ploeg van Brenda Voortman wilde zich revancheren na de nederlaag in het eerste treffen. Hoewel ODIK duidelijk de favoriet voor de titel is, lieten de Nijkerkerkers zich in de vorige wedstrijd wel erg makkelijk aftroeven.

In de eerste helft waren het vooral de verdedigingsvakken die excelleerden. Pas na 14 minuten werd de score geopend door een schot van Fleur Klaassen. 5 minuten later verdubbelde Sparta/Djops de voorsprong via Jarno van de Bor. De Spartaanse defensie moest de eerste tegentreffer pas op 4 minuten voor rust incasseren. Daarna ging het ineens wel heel hard. ODIK kwam gelijk en de ploegen scoorden beiden nog tweemaal voor scheidsrechter Hagoort het rustsignaal blies.

Gretiger en feller

De Nijkerkers stelden zich in op een gretiger en feller ODIK in de tweede helft. De ploeg had zich wellicht wat verkeken op de strijdlust van het Nijkerkse achttal en wilde orde op zaken stellen. Die voorspelling klopte. Sparta/Djops had het even moeilijk en de Barnevelders pakten een voorsprong van twee punten. De ploeg in het oranje was even de mindere, maar wist toch wat puntjes mee te scoren. Na de 6-7 van Mirjam Top leek het even alsof de Spartanen zich neerlegden bij een nederlaag. ODIK kon uitlopen naar 6-11.

Toch wist het thuisteam, waarin de talentvolle Nikki van Steeg haar debuut maakte, zich te herpakken en werd de voorsprong van ODIK in een rap tempo minder. Na de aansluitingstreffer (11-12) van Geert Drost leek het er even op dat er een stuntje in de maak was, maar een rake vrije bal van de ploeg uit Barneveld maakte een einde aan die Spartaanse droom.

Cruciaal duel

Geen punten voor Sparta/Djops, maar wel een goede wedstrijd gespeeld tegen de belangrijkste titelkandidaat. Daar kopen de Nijkerkers alleen weinig voor want zij staan nog steeds op de laatste plaats. Aanstaande zaterdag wacht een cruciaal duel in tegen Elburg. Alleen een overwinning kan het team van Brenda Voortman nog in de Eerste Klasse houden.

Doelpunten Sparta/Djops: Geert Drost 3, Mirjam Top 3, Fleur Klaassen 2, Tom Lohuis 1, Jarno van de Bor 1, Linda Muis-van Deuveren 1.