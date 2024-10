Geschreven door Jarno van de Bor

7 oktober 2024 18:29

Sparta/Djops verliest van Elburg en degradeert naar de tweede klasse





NIJKERK – De terugkeer in de Eerste Klasse was van korte duur voor Sparta/Djops. Na het kampioenschap en de daarmee verdiende promotie eindigt de ploeg op de laatste plaats in de competitie. Zaterdag verloor de ploeg in een rechtstreeks degradatieduel van Elburg.

Van tevoren was het al duidelijk dat het een lastig veldseizoen zou worden. De ploeg van Brenda Voortman nam vorig jaar afscheid van drie belangrijke spelers. Hiermee leverden de Nijkerkse formatie veel ervaring, vastigheden en doelpunten in. Misschien we teveel voor handhaving, zo blijkt nu.

Laatste kans

Na een eerdere nederlaag in eigen huis reisden de Nijkerkers naar het vestingstadje voor een laatste kans op handhaving. De laatste twee wedstrijden tegen ASVD en ODIK gingen dan wel verloren, maar de Nijkerkers lieten voldoende aanknopingspunten zien om handhaving mogelijk te maken.

Waar de Spartanen in deze duels veel strijdlust en teamspirit op het veld toonden, was dit tegen Elburg maar weinig te zien. Teveel duels werden verloren en het spel was slordig. De uitploeg kwam in de beginfase nog even op voorsprong na treffers van Mirjam Top en Geert Drost (1-2). Hierna pakte Elburg snel het initiatief over en werd een steeds ruimere voorsprong uitgebouwd.

Comfortabele voorsprong

Na rust leek Sparta/Djops er even weer een wedstrijd van te maken. Tom Lohuis schoot tweemaal raak van afstand waardoor de achterstand weer werd teruggebracht naar 9-7. Hierna was het echter de ploeg in het groen die driemaal op rij scoorde en met een comfortabele voorsprong van 12-7 de wedstrijd kon uitspelen.

Met afwisselende scores van beide ploegen kabbelde de wedstrijd voort richting het einde. In de slotfase kwam het Nijkerkse achttal nog even in de buurt (15-13). Maar het gat bleek te groot en het geloof in een goede afloop te klein. Einstand: 16-14.

Doelpunten Sparta/Djops: Mirjam Top 4, Geert Drost 3, Linda Muis-van Deuveren 3, Tom Lohuis 2, Fleur Klaassen 1, Rianne van Valkengoed 1