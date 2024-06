Geschreven door Jarno van de Bor

3 juni 2024 10:39

Sparta/Djops wint in Utrecht en kan zich opmaken voor kampioenswedstrijd





NIJKERK – Afgelopen zaterdag hebben de korfballers van Sparta/Djops een belangrijke overwinning geboekt op HKC Utrecht. Door de zwaarbevochten zege kunnen de Nijkerkers aankomende zaterdag in eigen huis kampioen worden.

Voorafgaand aan de wedstrijd was al duidelijk wat er op het spel stond. Om het kampioenschap in eigen hand te houden moest er gewonnen worden van HKC. In de eerste wedstrijd tegen de Utrechters won de ploeg van Brenda Voortman relatief eenvoudig (16-10), dus de verwachtingen waren hoopvol.



Te vaak afgetroefd

Toch was het HKC dat in de eerste helft brutaal de leiding pakte. De Nijkerkers wisten echter mee te scoren en pakten na de 2-2 het initiatief over door een doelpunt van Rik Vreekamp. Hierna ging het mis bij de uitploeg. Te vaak werden zij afgetroefd in de duels en het lukte niet om de bal in de korf te krijgen. HKC maakte hier dankbaar gebruik van en liep stap voor stap uit naar 5-3. In het restant van de eerste helft scoorden de teams zo ongeveer om beurten tot scheidsrechter Schoonhoven affloot bij een 9-6 stand.

Tandje bijschakelen

Coach Brenda Voortman liet in de rust merken dat er echt een tandje bijgeschakeld moest worden om de wedstrijd binnen te slepen. Die opdracht was niet aan dovemansoren besteed. In de tweede helft lieten de Nijkerkers zien dat de wil om kampioen te worden wel degelijk aanwezig was. Door drie doelpunten van Marieke van de Kraats en een treffer van Rik Vreekamp knokte de ploeg zich terug naar 11-10. Bij een strafworp met die stand hield Tom Lohuis het hoofd koel en was de achterstand definitief weggewerkt.

Bevrijdende treffer

Hierna pakte Sparta/Djops de voorsprong over door een doelpunt van Rianne van Valkengoed. Er volgden nog een aantal spannende minuten, maar uiteindelijk schoot Martijn Kuijpers vlak voor tijd de bevrijdende 11-13 in de mand en kon Brenda Voortman aan de zijlijn opgelucht ademhalen.

Geen eenvoudige opgave

Niet de mooiste overwinning, maar wel een hele belangrijke voor het Nijkerkse achttal. Volgende week wacht de laatste speelronde waarin het kampioenschap definitief binnengesleept kan worden tegen Koveni uit Nieuwegein. Maar die wedstrijd zal waarschijnlijk geen eenvoudige opgave worden. In de uitwedstrijd verloren de Nijkerkers met 18-11, al overheerste wel het gevoel dat er meer in zat.

Kampioenswedstrijd

Aankomende zaterdag moet blijken of Sparta/Djops het hoofd koel kan houden. Bij winst is de titel binnen. Bij een andere uitslag zijn de Nijkerkers afhankelijk van het resultaat in de wedstrijd tussen Fortissimo en HKC. Om 16.00 uur start de kampioenswedstrijd op sportpark Luxool in Nijkerk.

Doelpunten Sparta/Djops: Marieke van de Kraats 4, Rik Vreekamp 3, Tom Lohuis 2, Martijn Kuijpers 1, Linda Muis-Van Deuveren 1, Mirjam Top 1, Rianne van Valkengoed 1