Geschreven door Sierou de Vries | Jeroen Brons

23 juni 2024 8:42

Spetterend evenement: NK-Bommetje in Barneveld



Met opgetrokken knie en neus dicht. Foto: A1 Mediagroep - Jeroen Brons



BARNEVELD - Zaterdag 22 juni vond in het Oosterbosbad in Barneveld het NK Bommetje plaats. Met de juiste techniek van een grote hoogte het water in springen, om het water zo hoog mogelijk omhoog te laten komen, dat is een 'bommetje'. In heel het land waren al voorrondes geweest en de beste bommetjesmakers stonden zaterdag in Barneveld. Met een officiële hoogtemeter naast het bad en een strenge jury aan de overzijde, kwamen Mees en Bram als winnaars uit de bus.

Het Kampioenschap werd geopend door wethouder Mijntje Pluimers, met aan haar zijde de mascotte van dit evenement.

En met een gezamenlijke duik in het bad, kon het kampioenschap beginnen.

Lees verder onder dit filmpje:

Het NK-bommetje was voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 17 jaar.

Voorafgaand aan de wedstrijd kon er nog kans gemaakt worden op een wildcard, mocht het nu niet gelukt zijn om tijdens de voorrondes mee te doen. Techniek

De juiste techniek om de hoogste watermeters te maken, was in íeder geval met één opgetrokken been van de hoogste duikplank te springen. Voor degene die niet de behoefte had om ook tijdens de sprong zijn of haar neus dicht te houden, trok beide benen op, voor het beste effect. Na het officiële gedeelte konden bezoekers ook lekker zwemmen en genieten van het lekkers bij de foodtrucks die er waren.

Onder de zomerse omstandigheden was dat vast geen straf.



Plons! Foto: A1 Mediagroep - Jeroen Brons





Gezellige drukte. Foto: A1 Mediagroep - Jeroen Brons





Met de mascotte op de foto. Foto: A1 Mediagroep - Jeroen Brons