Geschreven door Noah Quist

21 januari 2025 17:09

Spitstrein Harderwijk-Amersfoort maakt comeback





HARDERWIJK | NIJKERK – Goed nieuws voor reizigers tussen Harderwijk en Amersfoort: de spitstrein keert terug. Het traject, dat bekendstaat om de drukte tijdens piekuren, krijgt vanaf 7 april weer een spitstrein die op maandag tot en met donderdag rijdt. Deze trein stopt in Harderwijk, Nijkerk en Amersfoort Centraal.

In de ochtendspits vertrekken er drie extra treinen vanaf Harderwijk naar Amersfoort. In de middagspits rijden dezelfde treinen in omgekeerde richting. Irma Winkenius, regiodirecteur Randstad Noord, is enthousiast over deze herintroductie: “Ik ben heel blij dat we de spitstrein kunnen herintroduceren. Deze treinen hebben een grote meerwaarde voor reizigers in de omgeving. Gelukkig kun je binnenkort weer sneller en comfortabel reizen tussen Harderwijk en de Randstad. Uiteraard gaan we er 7 april een feestje van maken.”

Blijdschap bij de wethouder

Ook Wilco Mazier (CDA), wethouder in Harderwijk, ziet de terugkeer van de spitstrein als een belangrijke stap: “Fantastisch dat de spitspendel tussen Harderwijk, Nijkerk en Amersfoort vanaf 7 april definitief gaat rijden. Het verbetert de bereikbaarheid van onze stad en regio en geeft inwoners een mooi duurzaam alternatief voor de auto. Tegelijkertijd richten we ons op de keervoorziening voor nog betere verbindingen met de regio en de Randstad.”

Toekomstplannen voor keervoorziening

Een volgende stap is de aanleg van een keervoorziening, waarmee treinen vanuit Amersfoort eenvoudig kunnen keren in of nabij Harderwijk. Dit maakt het mogelijk om de dienstregeling van de Veluwelijn verder te verbeteren en eventueel uit te breiden. Momenteel wordt door ProRail een alternatievenstudie uitgevoerd om deze voorziening te realiseren.

Met deze herintroductie en toekomstige plannen lijkt de bereikbaarheid van Harderwijk en de omliggende regio een flinke impuls te krijgen.