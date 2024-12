Geschreven door Sophie van der Velden

13 december 2024 11:00

Spitstrein Harderwijk-Nijkerk-Amersfoort definitief dankzij geld Tweede Kamer





HARDERWIJK | NIJKERK - Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de spitstrein tussen Harderwijk, Nijkerk en Amersfoort komt terug. Dat werd gisteren, donderdag 12 december, besloten door de Tweede Kamer. Er wordt een budget van 10 miljoen euro vrijgemaakt voor het verbeteren van de veiligheid van de spoorwegovergangen, zodat de spitssprinter weer kan gaan rijden.

De spitssprinter wordt, zoals de naam doet vermoeden, ingezet in de spitstijden. In de ochtendspits rijden er straks drie treinen vanaf Harderwijk naar Amersfoort. In de middag rijden drie treinen de andere kant op. "De terugkeer van de spitssprinter is goed nieuws voor de reiziger en de bereikbaarheid van onze regio", reageert René Windhouwer, wethouder van Nijkerk, op het nieuws. "Reizigers zijn straks in de ochtendspits een stuk sneller in de Randstad en in de avondspits weer sneller thuis”.

Spitssprinter in 2019

Vanaf 2019 reed er al een spitssprinter. Deze bleek een groot succes. Voor die tijd waren de sprinters vanuit Zwolle bij Putten of Nijkerk zo vol dat er geen ruimte meer was voor reizigers. De spitstrein bracht daar verandering in. Toch stopten de extra treinen met rijden vanaf oktober 2022 in verband met personeelsgebrek.

Hoewel NS al eerder optimistisch was en de nieuwe spitstrein vanaf december dit jaar weer wilde laten rijden, stak ProRail daar een stokje voor. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorwegovergangen in Ermelo en Nijkerk niet veilig genoeg. Het geld om deze overgangen te verbeteren, ontbrak.

Vanaf april

Tot nu dus. Met de financiering vanuit de overheid, wordt het mogelijk om de spitstrein toch weer te laten rijden. Naar verwachting kunnen de eerste spitstreinen in april gaan rijden. "Dit is een eerste stap in de verbetering van het openbaar vervoer in de regio", stelt Tyas Bijholt, wethouder gemeente Amersfoort. "Meer treinen kan ervoor zorgen dat meer mensen de auto laten staan. Dat ontlast de drukke A28 en zorgt voor minder files bij knooppunt Hoevelaken."

De Harderwijkse wethouder Wilco Mazier kijkt na dit goede nieuws voor de gemeente al uit naar de volgende stap: het realiseren van een keervoorziening in Harderwijk. "Onze ambitie is een snelle verbinding met Utrecht - Den Haag of Amsterdam Zuid - Schiphol. Daarvoor werken we als gemeenten samen met provincies, regio’s en de spoorsector."

