Geschreven door Jarno van de Bor

19 september 2024 11:57

Sportieve eerste dag van schoolkorfbaltoernooi Hoevelaken



Actie in het veld. Foto: VRMG

HOEVELAKEN - De eerste dag van het schoolkorfbaltoernooi in Hoevelaken is gezellig en sportief verlopen. Woensdagmiddag gingen deelnemers uit groep 5, 6, 7 en 8 de sportieve strijd met elkaar aan op het sportcomplex van Telstar/Schoonderbeek.

Veel toeschouwers stonden langs de kant te genieten van de wedstrijden en het goede weer. Ook de sportiefste deelnemers werden in het zonnetje gezet. De Spreng ging er woensdag vandoor met de FairPlay-beker.

Finaledag

Aanstaande vrijdag is de finaledag. Dan weten we dus welke scholen er in de prijzen vallen en welk groep 8-team er met de wisselbokaal vandoor gaat. De finales duren van 18.00 tot ongeveer 20.00 uur.