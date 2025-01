Geschreven door Jarno van de Bor

8 januari 2025 9:50

Sportieve middag met paralympische atleten in Nijkerk





NIJKERK – Op maandag 15 januari organiseert Nijkerk Sportief en Gezond een sportieve middag in het teken van paralympische prestaties. Van 15.00 tot 18.00 uur kunnen inwoners van Nijkerk kennismaken met Cher Korver (rolstoelbasketbal), Marieke van Soest (wielrennen) en Thijs van Hofweegen (zwemmen).

De drie atleten delen hun ervaringen van de afgelopen zomer en laten zien wat er mogelijk is in de sportwereld, ook met een beperking. De middag, onder de naam Samen in Actie, biedt bezoekers de kans om niet alleen te luisteren naar de verhalen, maar ook om zelf actief mee te doen.

Sporten met hulpmiddelen

Tijdens het evenement kunnen deelnemers diverse aangepaste sporten uitproberen, zoals atletiek, volleybal, voetbal en padel. Nijkerk Sportief en Gezond noemt het een unieke gelegenheid om te ervaren hoe het is om te sporten met een hulpmiddel en om te ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor mensen met een beperking.

De organisatie wil met dit evenement laten zien dat sport voor iedereen toegankelijk kan zijn. Naast de sportactiviteiten wordt er gezorgd voor hapjes en drankjes. De middag is geschikt voor alle leeftijden en biedt zowel informatie als plezier.