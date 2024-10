Geschreven door Jarno van de Bor

28 oktober 2024 9:29

Springkussen in Ark van Noach-thema verrast kinderen in Kruiskerk



Foto: Kruiskerk Nijkerk



NIJKERK – Afgelopen zondag werden kinderen in de Kruiskerk na afloop van de dienst verrast met een groot springkussen in het thema van de Ark van Noach. De opblaasbare Ark, compleet met Rainbow de duif, is mogelijk gemaakt door de opbrengst van de jaarlijkse Bazar en een talentenactie van de kinderen zelf.

Voor de kinderen was het springkussen een bijzondere verrassing. Vol enthousiasme zagen ze de Ark opgeblazen worden en konden ze er meteen op spelen. Nieuwe leden

Kinderkoor Eigenwijs en de jeugdband Reform, die zondag ook optraden, zijn op zoek naar nieuwe leden. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Esther van Meerveld of leden van de band. Komend weekend organiseert de Kruiskerk opnieuw een Bazar aan de Venestraat 44. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 1 november van 17.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 2 november van 10.00 tot 14.00 uur.