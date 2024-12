Geschreven door Sophie van der Velden

3 december 2024 9:30

Stampvolle horeca door musicalbezoekers in Barneveld: 'Je kunt niet zomaar aan komen waaien'





BARNEVELD – Spontaan een avondje uiteten in het dorp zit er voor de Barnevelders voorlopig niet in. Sinds 40-45, de Musical in september in première ging in de Midden Nederland Hallen, zitten de horecagelegenheden propvol. Vooral in het weekend is het lastig een plekje te bemachtigen. “Mensen reserveren nu al voor over een paar maanden.”

De musical over de Tweede Wereldoorlog ging afgelopen 21 september in première. In eerste instantie werden voorstellingen tot januari geprogrammeerd. Al snel maakte de organisatie bekend meer dan 150.000 kaarten verkocht te hebben en werd de musical verlengd tot in ieder geval april 2025.

Speciale arrangementen

Plaatselijke horeca speelde snel in op het succes van de musical. Veel hotels in en rondom Barneveld bieden speciale arrangementen aan voor een ticket voor de musical, overnachting, ontbijt en diner. Ook verschillende restaurants in het dorp hebben speciale ’40-45-menu’s’ aan de kaart toegevoegd. Zo ook restaurant Beers and Steaks. “We bieden de gasten een leuk menu voor een leuke prijs en zorgen dat ze op tijd bij de musical kunnen zijn”, legt Darnel, medewerker van het restaurant, uit.

Volgens de medewerker is het wel duidelijk dat de musical een hoop nieuwe bezoekers aan het dorp levert. “Zaterdag is altijd wel een drukke dag, maar niet zoals nu.” Darnel laat weten dat gasten minstens drie dagen van tevoren een reservering moeten maken. “Dat geldt ook voor de Barnevelders. Je kunt niet zomaar even aan komen waaien.”

Ook Romy, bedrijfsleider van restaurant De Hebberd herkent zich in dit beeld. “We zijn wel wat gewend, maar dit is echt anders”, laat ze weten. “De reserveringen worden al vroeg gemaakt en mensen zijn natuurlijk aan een tijd gebonden, dus ze moeten op tijd weer weg.”

Moeilijk voor groepen

Gepko Hahn, inwoner van Barneveld, merkt ook dat het drukker is geworden, maar noemt het zelf geen groot probleem. “Vooral met een grotere groep kan het lastig zijn om een plek te vinden om te eten. Tot 20.00 uur zitten veel plekken vol”, merkt hij op. “Ik zit in een volleybalteam. Toen we na de wedstrijd wat wilden gaan eten, moesten we wel een aantal plekken bellen, voordat we ergens terecht konden. Vooral de grotere restaurants zitten vol op de dagen dat de musical draait.”

De bedrijfsleider merkt dat Barnevelders verschillend reageren op de drukte. “Sommige mensen vinden het jammer dat ze niet altijd meer bij ons terecht kunnen”, laat ze weten. “Maar anderen vinden het heel gezellig dat er wat meer reuring is in het centrum.”

Drukte in het winterseizoen

Maar de drukte beperkt zich niet alleen tot de restaurants. Ook de overnachtingsmogelijkheden in en rondom Barneveld zien een toename in de drukte door de musical. Anneke Kruis is eigenaar van B&B Hoeve Happiness in Voorthuizen. “Wij bieden een speciaal arrangementje voor mensen die naar de musical gaan”, legt Kruis uit. “Ik merk dat we door de musical meer boekingen hebben. Zeker rond deze tijd van het jaar, in het winterseizoen, is het normaalgesproken wel wat rustiger. Maar nu is er veel doorloop, ook doordeweeks.”

Zolang de musical drukbezocht blijft, verwachten de horecaondernemers dat de drukte in hun restaurants onverminderd blijft. “We krijgen nu al reserveringen voor over een paar maanden”, laat Romy weten. Voor Barnevelders zal het dus aankomen op verder vooruit plannen. Hahn vindt dat niet zo’n probleem. “Ik bel gewoon wat meer plekken of ga later eten”, besluit hij.