Geschreven door Jarno van de Bor

30 september 2024 15:42

Start bouw ecologisch woonproject in Barneveld



Foto: Provincie Gelderland



DE GLIND - In De Glind is op 29 augustus 2024 de bouw begonnen van het project 'Ecowonen Midden Nederland'. Dit woonproject is opgezet door inwoners die samen willen leven in een duurzame en groene omgeving. Op een oud voetbalveld worden 24 koopwoningen, 7 huurwoningen, een gemeenschappelijke tuin en een ontmoetingsruimte gebouwd. De huurwoningen worden ontwikkeld en verhuurd door De Rudolphstichting.

De toekomstige bewoners zijn nauw betrokken bij het ontwerp en de bouw van hun eigen huizen. Dit gebeurt via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), waarbij de bewoners als groep de bouw van hun woningen zelf organiseren. Het doel van het project is om duurzaam en circulair te bouwen, en om een hechte gemeenschap te vormen. Rudolphstichting

In 2019 namen de initiatiefnemers voor het eerst contact op met De Rudolphstichting, die het voetbalveld aan hen wilde verkopen. Sindsdien werken ze samen aan het realiseren van het plan, en in mei 2024 kocht de CPO-vereniging het terrein. In 2020 kreeg de groep een subsidie van 12.000 euro, waarmee ze een architect en procesbegeleiders konden inhuren om hun plannen verder uit te werken. De gemeente Barneveld steunt het project vanaf het begin. Collectief wonen steeds populairder

In de huidige woningmarkt is het voor veel mensen moeilijk om een geschikte woning te vinden. Steeds meer mensen kiezen daarom voor collectieve woonvormen, waarbij ze samen een woonomgeving creëren. Dit kan variëren van kleine huizen zoals tiny houses tot woningen met gedeelde tuinen en voorzieningen.