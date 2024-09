Geschreven door Jarno van de Bor

12 september 2024 15:23

Startsein gegeven voor bouw van 226 woningen in De Lanen-Oost Barneveld





BARNEVELD - Met een flinke klap van de hamer gaf wethouder Bennie Wijne het startsein voor de bouw van 226 nieuwe woningen. Het deelproject De Lanen-Oost, onderdeel van nieuwbouwwijk De Burgt, is daarmee officieel van start.

Het nieuwbouwproject in het zuiden van Barneveld omvat in totaal 2.500 nieuwe woningen. Daarvan is op dit moment twee derde van het totale aantal opgeleverd. De komende jaren moeten er nog zo'n 900 woningen worden gebouwd.

Duurzaam en gezinsvriendelijk

Het project De Lanen-Oost biedt goedkope, middeldure en dure koopwoningen, maar er komen ook sociale huurwoningen die minimaal 25 jaar beschikbaar blijven voor deze doelgroep. Het deelproject krijgt groene speelplaatsen en wadi's om de woonomgeving duurzaam en gezinsvriendelijk te maken. Voor scholieren en andere fietsers komt er een snelle fietsverbinding.