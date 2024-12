Geschreven door Just Vervaart & Jesper Nijkamp | Omroep Gelderland | NOS

16 december 2024

Steeds drukker op de weg: 'Rijk moet ingrijpen'





HOEVELAKEN - De filedruk in Gelderland is in 2024 met 14 procent toegenomen vergeleken met vorig jaar. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Op sommige trajecten loopt de filedruk nog verder op, zoals bij knooppunt Hoevelaken. Gelderse politici maken zich zorgen over de bereikbaarheid van de provincie en pleiten voor actie.

Een van de grootste knelpunten in Gelderland blijft knooppunt Hoevelaken. De filedruk op de snelweg Stroe-Hoevelaken nam met 17,2 procent toe. De provincie maakt zich ook zorgen over de A2 tussen knooppunt Deil en Vught die dichtslibt en over de A50 bij knooppunt Ewijk waar het steeds drukker wordt.

Verkeer in de file op de A1

"We zien dat het steeds drukker wordt op de wegen in Gelderland", verzucht gedeputeerde verkeer Klaas Ruitenberg van de provincie Gelderland. "En dat zal de komende jaren alleen maar meer toenemen. Onder meer doordat we in Gelderland nog meer woningen gaan bouwen en de Randstad meer naar het oosten verplaatst."

De wegen zijn in beheer van de landelijke overheid en dus is de minister aan zet om de fileproblemen op te lossen. Projecten als knooppunt Hoevelaken (A1/A28) en de A2 tussen knooppunt Deil en Vught zijn op de lange baan geschoven. "Omdat het Rijk de prioriteit momenteel heeft liggen bij achterstallig regulier onderhoud van het wegennet", licht Ruitenberg toe. We moeten de oorzaken aanpakken, dat betekent investeren in de knelpunten op onze snelwegen

Klaas Ruitenberg, gedeputeerde verkeer provincie Gelderland

Met alle gevolgen van dien: “Neem knooppunt Deil op de A2. Door files daar zien we veel sluipverkeer in gemeenten zoals West-Betuwe, waardoor ook de provinciale wegen vastlopen. De maatregelen die we nemen om dat op te vangen, zijn vaak niet meer dan pleisters op de wond. We moeten de oorzaken aanpakken, dat betekent investeren in de knelpunten op onze snelwegen.”

Kamerlid Chris Stoffer uit Elspeet maakt zich vanuit de Tweede Kamer hard voor de aanpak van knooppunt Hoevelaken. De filedruk nam daar met 17,2 procent toe, berekende Omroep Gelderland. “De SGP vindt dat de aanpak van knooppunt Hoevelaken prioriteit moet krijgen. Het is een belangrijke draaischijf in het midden van het land, waar de filedruk groot is. De plannen liggen klaar om uitgevoerd te worden. Maar als dit project op de plank blijft liggen, wordt het alleen maar duurder. Ik roep minister Madlener op om een groot deel van het resterende budget voor gepauzeerde infraprojecten naar Hoevelaken te schuiven, zodat we dit project snel kunnen oppakken.”

Alternatieven

De provincie zet in op alternatieven om de druk op het wegennet te verlichten. Zo wordt geïnvesteerd in snelfietsroutes, zoals het RijnWaalpad tussen Arnhem en Nijmegen. “Dat is een aantrekkelijk alternatief voor forenzen: snel, veilig en gezond", zegt Ruitenberg.

Ruitenberg en Stoffer benadrukken dat investeringen in de weg noodzakelijk blijven. Veel cruciale projecten, zoals de aanpak van knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de A2, zijn door het Rijk gepauzeerd. Dit leidt volgens de provincie en de SGP tot verdere verstopping van het wegennet.

Druk op onze wegen neemt alleen maar toe

“We lobbyen hard in Den Haag om die pauzeprojecten van de knop af te krijgen”, zegt Ruitenberg. “Met de geplande woningbouw en de groei van de Randstad richting het oosten zal de druk op onze wegen alleen maar toenemen. Vooraf investeren in bereikbaarheid is essentieel om Gelderland bereikbaar te houden.”