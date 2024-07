Geschreven door Noah Quist

29 juli 2024 13:47

Steeds meer oranje brievenbussen verdwijnen, Veluwe Randmeer blijft voorlopig gespaard



De oranje brievenbus verdwijnt langzaam uit het straatbeeld | Foto: Pexels, Jan van der Wolf



VELUWE RANDMEER – Landelijk verdwijnen steeds meer oranje brievenbussen. PostNL past vanaf juli/augustus 2024 gefaseerd het aantal brievenbussen in de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland aan. Gelderland en daarmee de Veluwe Randmeer blijven voorlopig gespaard. Wanneer hier het aantal brievenbussen wordt aangepast is nog niet bekend. Brievenbussen in de buurt van ziekenhuizen en verzorgingstehuizen blijven staan.

Een woordvoerster van PostNL laat weten dat ze alleen de brievenbussen weghalen waar consumenten weinig gebruik van maken. Ongeveer 90% van de brievenbussen blijft staan en alleen die niet noodzakelijk zijn volgens de wettelijke spreidingseisen verdwijnen. Een kleine 10% dus. Nieuw zijn de pakket- en briefautomaten die PostNL en andere verspreidingsbedrijven hebben geplaatst. Hier kan je pakketten opsturen en ophalen, maar je kan hier ook je brieven posten. Deze blijven staan zodat het voor de consumenten wel mogelijk blijft de brievenbussen te gebruiken.