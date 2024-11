Geschreven door VRMG

13 november 2024 9:40

Stelling van de dag: Zwarte Piet, moet kunnen? Of is het iets van vroeger?



Sinterklaasintocht 2023 in Elburg. Foto: NWVFoto

Sinterklaasintocht 2023 in Elburg. Foto: NWVFoto



VELUWE RANDMEER - Komende zaterdag is de landelijke intocht van Sinterklaas en zijn pieten. Natuurlijk doet de Sint ook alle dorpen aan, zodat zondagochtend alle schoentjes weer gevuld kunnen worden.

De laatste jaren komt ook de zwartepietendiscussie weer op tafel. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft aangekondigd in sommige gemeenten te gaan demonstreren, waaronder in Nunspeet.

Wat vind jij? Moet Zwarte Piet nog kunnen? Of is het iets van vroeger?