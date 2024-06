Geschreven door Sierou de Vries

4 juni 2024 11:31

'Stemmen is een feestje!'





VOORTHUIZEN – Fred Bakema (71) is voorzitter van het stembureau in het Kerkelijk Centrum Bethabara in Voorthuizen en kijkt enorm uit naar donderdag 6 juni. “Het is toch mooi dat we in een land wonen waar we in vrijheid mogen stemmen?” De opkomst van de Europese verkiezingen is altijd wat lager, maar de verantwoordelijkheden en de protocollen die doorlopen moeten worden zijn zeker niet minder. Bakema zorgt er als voorzitter voor dat het stemproces goed, ordelijk en wettelijk verloopt.

Het voorrecht om te mogen stemmen is alleen al een feestje voor Bakema. In de jaren dat Fred Bakema als vrijwilliger werkt bij het stembureau heeft hij een ‘vast team’ om zich heen verzameld, waardoor het op de stemdag zelf ook een feestje is. “Je moet ook goed voor de stembureauleden zorgen natuurlijk. Ik neem koeken mee en de gemeente Barneveld zorgt voor de lunch en het avondeten. En ik regel het dan wel zo, dat mensen nooit alleen hoeven te eten, maar ook even samen op adem kunnen komen tussen het werken door. We zijn in die jaren behoorlijk op elkaar ingespeeld. Ook de nieuwe gezichten die er bij komen, voelen zich meteen thuis.”

Je moet je inzetten voor de gemeenschap

Al voordat Fred Bakema met pensioen ging werkte hij al als vrijwilliger op het stembureau. “Als burger van Nederland heb je de taak om je in te zetten voor de gemeenschap. Ik werd er door een kennis op gewezen dat ze mensen zochten op het stembureau. Daar heb ik toen op gereageerd. Zo ben ik in veel vrijwilligerswerk gerold. Je bent ergens bij betrokken of hoort ergens bij en je wordt gevraagd.” Het heeft ook alles te maken met de visie op het leven, waarin geloof een belangrijke rol speelt. Zo doet Bakema verschillend kerkenwerk, is hij penningmeester voor een stichting die zich inzet voor een meisjesschool in Oeganda, gaat daar ook nog graag naartoe om er te werken en is penningmeester van de PCOB. “En daarnaast help ik zo af en toe ook nog mensen met hun bankzaken of met problemen die ze hebben met het invullen van papieren voor instellingen.”

Het is bijna geen pensioen te noemen zo bezig is Fred. “Maar dat doe ik natuurlijk ook zelf en ik krijg er veel voor terug. Laat ik het zo zeggen; zolang het me meer oplevert aan energie dan dat ik er in stop, dan blijf ik lekker doorgaan.”

Alles moet kloppen

Als voorzitter liggen er een heleboel taken op je te wachten. Je bent niet zomaar een stembureaulid en zeker niet zomaar voorzitter. De gemeente Barneveld stuurt voorafgaand aan de verkiezingen een mail rond dat er een verkiezing zit aan te komen, daarin vragen ze of je weer mee wil werken op een stembureau. Vervolgens moet je een e-learning doen om alle procedures en afspraken door te nemen. “Het is tenslotte een wettelijk geheel, alle procedures, processen, en andere regels moet je gewoon kennen. Aan het eind van de verkiezingsdag moet alles gewoon kloppen. Zo ben ik, dat heeft misschien wel te maken met het feit dat ik altijd bankier ben geweest. Maar je hebt ook de verplichting naar de gemeente Barneveld toe dat alles klopt. Of naar de Europese Unie, net hoe je het wilt noemen. Je werkt tenslotte voor hun.”

Regels zijn regels

Natuurlijk heeft ieder feestje ook zijn minder gezellige momenten. “We moeten zorgen voor rust. Er zijn allemaal scenario’s waar we rekening mee moeten houden. Er kan zomaar gedoe ergens over ontstaan, bijvoorbeeld mensen die netjes gewezen worden op het feit dat ze hun identiteitsbewijs echt bij zich moeten hebben en daarover kunnen mopperen. Dan ben ik wel verantwoordelijk voor het feit dat anderen daar geen last van ondervinden. En ik ben dan heel rechtlijnig; regels zijn regels. Een ‘maar je kent me toch’ is geen reden om iemand toch te laten stemmen, om maar wat te noemen. Ik moet gewoon echt weten of het identiteitsbewijs voldoet aan alle eisen en het niet langer dan 5 jaar verlopen is.” Aan bijna alle mogelijke situaties wordt gedacht. Mensen die zichzelf soeverein hebben verklaard en wel hun stempas inleveren, maar niet gaan stemmen. “Ja, dat soort zaken moet je goed registreren, netjes en rustig afhandelen en er vooral voor zorgen dat niemand daar verder last van ondervindt.”

Stapeltjes van 25 stempassen

Het is geen sinecure om alle regels en afspraken uit je hoofd te kennen en na te volgen. Maar Fred lijkt er geen problemen mee te hebben. Zo somt Fred even op: “Geen enkel stembureaulid mag een uiting van een politieke partij dragen of bij zich hebben, je moet nadenken over een goede looproute, zodat de stemmer niet in het hokje van een andere stemmer kan kijken, er moet voldoende afstand zijn tussen stembureaulid en stemmer en zo checkt het eerste stembureaulid hoeveel stempassen er ingeleverd zijn en is de laatste verantwoordelijk voor hoeveel stembiljetten er in de bus zijn gedaan. We weten welke paspoorten uit welke landen we kunnen verwachten en hoe ze er uit zien. Ondertussen tel ik alle stempassen en leg die op stapeltjes van 25, zodat ik snel weet, wanneer het stembureau sluit, hoeveel stembiljetten we moeten hebben bij de telling.”

Geheimhouding

Het bijzondere aan deze verkiezing is, dat het natuurlijk een verkiezing is die in meerder landen wordt gehouden. In de meeste landen wordt er pas op zondag gestemd. In Nederland is het gebruikelijk om te stemmen op woensdag, behalve bij Europese verkiezingen. “Er mogen namelijk maar drie dagen tússen de eerste en laatste stemdag zitten. Vandaar dat we in Nederland op donderdag stemmen. Na de telling op donderdagavond hebben we ook totale geheimhouding over de uitslagen en resultaten van de verkiezingen op ons stembureau tot en met zondag.”

Stemmen in Voorthuizen

Fred is donderdagochtend om 7.00 uur al aanwezig in de Bethabara-kerk om alles met zijn team klaar te zetten, zodat er vanaf 7.30 uur gestemd kan worden. Bakema is daar de hele ochtend aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Stemmen kan 6 juni van 7.30 – 21.00 uur bij ieder stembureau van de gemeente waar je woonachtig bent. “Ik heb wel eens mensen uit de gemeente Nijkerk hier gehad, omdat ze kerken in Voorthuizen, die moet ik dan toch echt naar een Nijkerks stembureau verwijzen.”

Stembureaus in de gemeente Barneveld kunt u hier vinden.