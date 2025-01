Geschreven door Laura Cuijpers & Inge de Jager | Omroep Gelderland

28 januari 2025 12:34

Stephan eindigde door val van trap op straat





VOORTHUIZEN - Stephan van Arnhem woont al bijna anderhalf jaar illegaal op een vakantiepark in Voorthuizen. Door een val van de trap verloor hij zijn baan en belandde op straat. Minister Keijzer wil dat illegale bewoners van vakantieparken daar mogen blijven. Maar ondertussen dreigt Stephan, net als vele anderen, binnenkort zijn plek kwijt te raken. Waar moet hij heen?

“De gemeente wil mensen van het park af hebben en dat begrijp ik ook wel”, zegt Stephan. “Maar ik zou niet weten waar ik heen moet. Dan word ik opnieuw dakloos", vertelt hij in het tv-programma In het Vizier van De Jager.

Iets meer dan acht jaar geleden zag het leven van Stephan er nog rooskleurig uit. Hij besloot toen terug te keren naar Nederland nadat hij meer dan dertig jaar in Australië had gewoond en gewerkt. Een kans om een reisbureau op te zetten in Amsterdam trok hem over de streep. “En ik wilde voor mijn ouders kunnen zorgen. Zij wonen nog in Nederland en mijn vader heeft Alzheimer. Ik zag het als een win-win situatie”, blikt hij terug.

Val van trap

Maar al snel neemt het leven van Stephan een heel andere wending. Bij een ongelukkige val van een steile trap breekt hij zijn beide enkels. Acht jaar en zes operaties later heeft hij nog steeds last. “Ik kan kleine stukjes lopen, staan gaat nog moeilijk”, klinkt het.

Omdat hij in Nederland geen arbeidsverleden heeft kunnen opbouwen komt hij, na kort in de ziektewet te hebben gezeten, in de bijstand terecht. De huur van zijn appartement in Amsterdam kan hij niet meer betalen. Goedkopere alternatieven zijn er niet.

Stephan komt in korte tijd van een luxe appartement aan de Keizersgracht op straat terecht. Hij krijgt een folder van de gemeente Amsterdam. “Daarin stond hoe je dakloos kunt zijn. Waar je kon slapen en eens in de twee weken kon douchen.”

Vrienden grijpen in

Zijn Australische vrienden grijpen zes dagen voor zijn uitzetting in. “Ze lazen het op Facebook en hebben toen een geldinzameling georganiseerd. Dat was genoeg om een oude caravan te kopen en een staanplaats te huren in Voorthuizen voor zes maanden. In oktober liep het seizoen af. Via via ben ik op het recreatiepark terechtgekomen waar ik nu nog steeds woon”, vertelt hij.

Op allerlei manieren probeert Stephan aan een woning te komen waar hij wel mag blijven. “Het is een mooie plek waar ik nu woon, maar ik heb er niet voor gekozen. Ik kan me niet inschrijven in de gemeente Barneveld. Ik zoek zelf wel op Funda, maar alles is veel te duur. Ik betaal nu 850 euro voor een chalet. Ook best veel geld. Maar het is tenminste iets.”

'Generaal pardon'

In december maakt minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekend permanente bewoning in recreatiewoningen te willen toestaan. Het ‘generaal pardon’ van de minister geldt alleen voor de naar schatting 60.000 mensen die op 16 mei stonden ingeschreven in de gemeente waar de recreatiewoning staat. Stephan hoort hier niet bij.

De minister wil nog wel voorwaarden opstellen, zoals minimumeisen aan de bouwkwaliteit. 'Ik streef ernaar in maart meer duidelijkheid te bieden over de voorwaarden', zegt Keijzer daarover in een schriftelijke reactie.

In aanloop naar nieuwe regelgeving vraagt de minister gemeenten tijdelijk niet te handhaven om huisuitzettingen te voorkomen. De meeste Gelderse gemeenten zeggen hier geen gehoor aan te geven.

Over permanent wonen op vakantieparken is het laatste woord nog niet gezegd.

Handhavers aan de deur

De gemeente Barneveld, waar Voorthuizen onder valt, beraadt zich hier nog over. Over Stephan zeggen ze: “Mensen krijgen redelijke termijnen om op zoek te gaan naar een permanente oplossing. Mocht dit niet zelfstandig lukken, dan verwijzen wij hen door naar instanties die daarbij kunnen helpen. Meneer kan altijd contact zoeken met onze handhavers en met hen in gesprek gaan.”

Stephan schrok toen een handhaver achter zijn illegale verblijf kwam. “Ik had wel een heel goed gesprek met de gemeente, heb ook alles eerlijk verteld. De handhaver had er wel begrip voor, maar zei ook: over zes maanden moet je er vanaf.”

'In zwart gat gezeten'

Stephan begrijpt dat de gemeente bewoning op vakantieparken niet voor iedereen wil toestaan. “Maar kijk wel naar de mensen die hulp nodig hebben. Er wonen meer mensen in een situatie zoals ik. Stop met handhaven en wacht eerst af wat de regering gaat doen. Er is nog geen definitief besluit, waarom dan nu mensen uit hun woning zetten?”

“De afgelopen jaren zijn heel hard geweest. Ik heb echt in een zwart gat gezeten, zo diep dat ik het niet meer zag zitten."