Geschreven door Sophie van der Velden

25 juni 2024 15:13

Steun vanuit Rijk voor project Nieuw Weiburg Harderwijk, bouw moet binnen 3 jaar starten





HARDERWIJK - Het nieuwbouwproject 'Nieuw Weiburg' in Harderwijk kan rekenen toch rekenen op financiële steun vanuit het Rijk en de provincie Gelderland. Volgens het plan moeten er 1.100 woningen komen in het gebied rondom het station.

De financiële hulp komt vanuit de Woningbouwimpuls (WBI) subsidie. Bouwen is duur en door de hoge kosten komen veel bouwprojecten stil te liggen. "De woningbouwimpuls zorgt voor een doorbraak in de bouw van betaalbare woningen. Zonder geld van de overheid komen deze projecten stil te liggen en gaan ze niet of jaren later pas door", merkt Dirk Vreugdenhil, van Provincie Gelderland, op.



Herkansingsronde

Op 26 april maakte het Rijk bekend welke projecten in de zesde ronde subsidie zouden ontvangen. In eerste instantie kregen 9 van de 12 projecten subsidie, waar Nieuw Weiburg niet bij zat. In de herkansingsronde kreeg het project, samen met de andere projecten in Druten en Ede, alsnog WBI-subsidie. Provincie Gelderland betaalt mee aan twee van deze projecten. De bouw moet binnen drie jaar van start gaan.

Andere projecten

In eerdere rondes ontvingen meerdere projecten in Harderwijk al de subsidie. Zo kreeg de Harderweide subsidie in de eerste ronde subsidie en Waterfront fase 3 in de tweede ronde. Andere projecten uit de streek ontvangen deze ronde voor het eerst WBI-subsidie. Het gaat om Paasbos in Nijkerk, Nieuw Feithenhof en 't Hul Noord in Nunspeet. In totaal worden er ruim 4.200 woningen gebouwd met de WBI-subsidie in deze drie gemeentes.