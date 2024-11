Geschreven door Medi Holstege

Stichting Veluwe Portaal vierde 15-jarig jubileum: veel belangstelling





VELUWE RANDMEER — Stichting Veluwe Portaal, het HR-netwerk van en voor werkgevers op de Veluwe, vierde dinsdag 19 november haar 15-jarig jubileum. Het was een gezellige drukte op de feestelijke jubileumbijeenkomst voor deelnemers, partners en genodigden.

In de afgelopen 15 jaar heeft Veluwe Portaal zich ingezet om samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid in de regio te bevorderen. Het doel van de stichting is om HR-kennis te delen in de regio en de arbeidsmarkt op de Veluwe te versterken. Dit jubileum was dan ook een mooi moment om samen stil te staan bij wat er de afgelopen jaren is bereikt én vooruit te kijken naar nieuwe mogelijkheden en initiatieven.