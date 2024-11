Geschreven door Marco Loef | GLD

27 november 2024 11:35

Storm Conall komt eraan, KNMI waarschuwt voor zware windstoten





VELUWE RANDMEER - Aan het eind van de middag en vanavond is code geel van kracht in Gelderland. Door storm Conall komen er zware windstoten, meldt weerman Berend van Straaten van Weerplaza. Ook elders in Nederland heeft men last van de storm, zie berichtgeving aldaar.

"Dat het vandaag herfstig is, is een understatement voor deze dag", vertelt Van Straaten woensdagmorgen. "Het wordt echt onstuimig met zeer veel wind en langdurige perioden met regen. Al met al een dag om binnen te blijven."

'Flink wat buien'

"Op dit moment is het op veel plekken goed aan het doorregenen. Dat blijft voorlopig ook nog wel even zo. Vanmiddag komen er ook wel droge droge momenten, maar ook dan moeten we rekening houden met flink wat buien", gaat hij verder.

Later op de dag gaat het flink spoken in onze provincie. Van 17.00 tot 23.00 uur geldt code geel. In de noordelijke provincies is zelfs code oranje van kracht. "Naast de regen gaat de wind wel een dingetje worden. Gedurende de middag gaat die in kracht toenemen. Aan het eind van de middag en vanavond zien we zware windstoten tot 75 tot 80 kilometer per uur in de provincie", waarschuwt de weerman.

'Rest van de week beter weer'

Vannacht blijft het nog wel even onstuimig, maar aan het eind van de nacht wordt het volgens Van Straaten droog. "Morgenochtend is er lokaal nog wel een buitje, maar een groot gedeelte van de dag is het droog en is er ruimte van de zon. De rest van de week ziet er goed uit, maar wel wat kouder."