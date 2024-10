Geschreven door Kees van den Heuvel

14 oktober 2024 11:02

Strijdlustig Veensche Boys haalt 1 puntje bij Batavia



Foto: Kees van den Heuvel



NIJKERKERVEEN - Veensche Boys heeft zaterdag 12 oktober op bezoek bij Batavia’90 te weinig gekregen. Het werd in Lelystad 1-1 en daarmee handhaaft Veensche Boys zich in de middenmoot. Maar gezien het overwicht in de tweede helft had er veel meer in de pijplijn gezeten. En bij winst had Veensche Boys hele goede zaken kunnen doen, aangezien bijna de gehele top van de competitie punten heeft laten liggen.

Batavia bleek te beschikken over veel individueel sterke kwaliteiten. De ploeg uit Nijkerkerveen had het er even moeilijk mee, maar weerde zich sterk als Batavia door de achterhoede van de Blauwe Helden sneed. Eerste goal

Gaandeweg kwam Veensche Boys steeds beter in de wedstrijd en dat leidde zelfs tot een eerste goal. Terwijl Bas van de Grootevheen tegen de boarding werd gesmakt, richtte hij zich snel op en produceerde alsnog een schot die via het hoofd van Corné Parol in de goal van de tegenstander belandde. Even later was het raak aan de andere kant. In een klutssituatie tussen doelman Wessel Bosman en Tarek Evre profiteerde spits Guido Pauw optimaal. Hij schoot de 1-1 binnen. Na de rust bleek sprake van een flink verval bij de ploeg van Bataviatrainer Detlef Le Grand. Veensche Boys zette alles op alles om er met de winst vandoor te gaan, maar faalde in het leveren van de juiste eindpass. Zodoende bleef na een spannend slot de 1-1 op het scorebord staan.