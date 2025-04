Geschreven door Medi Holstege

15 april 2025 15:46

UPDATE: Studenten verpleegkunde Landstede lopen voor Mercy Ships



Step by Step for Mercy | Foto RTV Nunspeet



HARDERWIJK - Niet iedereen krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft. Daarom zette een groep van 17 derdejaars MBO 4 Verpleegkunde studenten van Landstede, zich in voor Mercy Ships, een organisatie die met ziekenhuisschepen medische zorg biedt aan mensen in ontwikkelingslanden. Vanochtend, dinsdag 15 april, was RTV Nunspeet om 8.00 uur bij de start vanaf Landstede, Westeinde 31 in Harderwijk.

UPDATE 2: Rond 16.00 uur arriveerde de groep in Leusden en begonnen ze aan de laatste loodjes: nog zo’n vijf à zes kilometer te gaan. Blaren en blessures hadden hun sporen nagelaten; er waren nog 12 studenten over. Toch was de sfeer uitstekend. Zingend trok de groep verder, ondanks een lichte regenbui en een steeds bewolktere lucht.

Tijdens de rust in Nijkerk | Foto: A1 Media

UPDATE 1: Rond het middaguur bereikte de loopgroep het eerste bordje met daarop ‘NIJKERK’. Kort daarna werd bij het rustpunt in Nijkerk deze foto gemaakt. Helaas had één student vóór de pauze al moeten afhaken. Na een kort live-radioverslag, wat rust, een portie vitamines en hernieuwde energie, begon de groep vol enthousiasme aan de tweede etappe richting Maarsbergen. Oorspronkelijke startbericht: De studenten, Milan en Jaçiara uit Nunspeet, Jula, Renate, Loïs, Mooise, Hanane en Noa uit Harderwijk, Annick uit Ermelo, Gerjanne uit Putten, Jaylynn, Luca en Daniëlle uit Nijkerk, Isa uit Voorthuizen, Romy uit Zeewolde en Kim en Joëlla uit Lelystad begonnen vanochtend aan hun sponsorloop vanuit Landstede Harderwijk naar Maarsbergen, een wandeling van maar liefst 40 kilometer. Docente Monique uit Elburg loopt de eerste helft mee en wordt in Nijkerk tijdens de geplande stop bij de Jumbo afgelost door twee collega's, Gertrude en Annemieke. Met hun sponsorloop ‘Step by Step for Mercy’ hopen zij niet alleen zoveel mogelijk donaties op te halen om medische zorg toegankelijk te maken voor kwetsbare mensen, maar ook aandacht te vragen voor de belangrijke missie van Mercy Ships. De schepen van Mercy Ships varen dankzij een team van vrijwilligers, die zich inzetten om kosteloos operaties en behandelingen te geven.

Vertrokken!! | Foto RTV Nunspeet

Docenten Landstede 'zwaaien' de groep bij vertrek uit | Foto RTV Nunspeet

MERCY SHIPS is een christelijke, non-profitorganisatie die ziekenhuisschepen inzet om gratis medische zorg en operaties te bieden aan mensen in armere landen, vooral in Sub-Sahara Afrika. Ze richten zich op plaatsen waar toegang tot goede gezondheidszorg beperkt of helemaal niet aanwezig is.

Wat doet Mercy Ships?

🔹 Ziekenhuisschepen: Ze hebben schepen, zoals de Africa Mercy en de Global Mercy, die zijn omgebouwd tot volledig uitgeruste ziekenhuizen. Deze schepen leggen maandenlang aan in havens van landen waar medische zorg schaars is.

🔹 Gratis operaties en behandelingen: Ze voeren operaties uit voor aandoeningen zoals gespleten lippen en gehemeltes, tumoren, vergroeiingen, brandwonden, klompvoeten en blindheid door staar – allemaal gratis.

🔹 Training van lokaal medisch personeel: Naast directe zorg, richt Mercy Ships zich ook op het trainen van lokale artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Zo blijft de impact bestaan, ook nadat het schip is vertrokken.

🔹 Vrijwilligerswerk: Het schip draait bijna volledig op vrijwilligers van over de hele wereld: chirurgen, verpleegkundigen, koks, schoonmakers, technici – iedereen helpt mee, vaak op eigen kosten, soms gesteund door familie, bekenden of kerkelijke organisaties. Bekijk het TikTok account voor meer info: Vpk-Landstede4MercyShips

Steun de sponsorloop voor Mercy Ships en doneer via gofundme

Bij voorbaat dankt voor uw steun! | Foto : Landstede