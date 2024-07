Geschreven door Sophie van der Velden

12 juli 2024 15:30

Studenten volgen speciale opleiding en behalen BBL-diploma



De jongeren van de opleiding zijn opgenomen in het doelgroepregister. Foto: eigen foto



VELUWE RANDMEER - Elf studenten van de BBL Entree 'Aan het werk' opleiding in Harderwijk hebben hun diploma mogen ontvangen. De opleiding is een samenwerkingstraject van Landstede, MijnSchool en Inclusief Groep. De opleiding is bedoeld voor jongeren die zijn opgenomen in het doelgroepregister.

"Als er iets is gebleken het afgelopen jaar, is dat dat samen vrijwel niets onmogelijk is", schrijft de opleiding over de diplomering. "Er werd geleerd, geluisterd, gelachen en er werden moeilijke en mooie momenten gedeeld." De entree-opleiding biedt onderwijs op MBO niveau 1. Het leren wordt in de opleiding met werken gecombineerd. De deelnemende jongeren krijgen een arbeidscontract van minimaal 24 uur. De jongeren op de opleiding

De jongeren die aan de opleiding deelnemen, komen onder andere uit Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Nijkerk. De jongeren zijn tussen de 16 en 27 jaar en zijn opgenomen in het doelgroepregister. Hierin staan mensen met een arbeidsbeperking, waardoor zij vaak moeite hebben met het vinden van een baan. Meerdere jongeren die hun diploma behaalden zaten jaren thuis of waren al aan het werk, maar konden nu weer met plezier naar school. Doorstart

De diplomeringsavond was een kroon op het jaar van hard werken voor de studenten. Volgend jaar zal een doorstart gemaakt worden met de BBL Entree 'aan het werk'. De samenwerkingspartners zullen de leerroute verder ontwikkelen en optimaliseren.