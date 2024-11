Geschreven door Sophie van der Velden

28 november 2024 15:15

Subsidie voor activiteiten met afval in Barneveld



De subsidie is voor verenigingen, scholen en kerken. Foto: Pixabay



BARNEVELD - Ruim jij vaak afval op wat je op de straat ziet zwerven of verzamel je je snoeiafval netjes? Vanaf 2025 kunnen inwoners van Barneveld hier subsidie voor krijgen. Verenigingen, scholen en kerken in deze gemeenten die in 2025 activiteiten met afval uitvoeren, kunnen hier aanspraak op maken.

De georganiseerde activiteiten kunnen erg uiteenlopend zijn. Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van kerstbomen of snoeiafval, maar ook het organiseren van een repaircafé of uitdelen van zakken compost. Meerdere keren per jaar

Verenigingen, scholen en kerken uit Barneveld kunnen zich inschrijven bij één of meerdere activiteiten. De meeste moeten een paar keer per jaar uitgevoerd worden. Meer informatie over onder andere de aanmelding vind je hier. Wist je dat...

We in Nederland jaarlijks bijna 490 kilo afval per persoon produceren? Zo'n 60 procent daarvan wordt gescheiden ingeleverd. Vooral papier en glad wordt goed gescheiden: daarvan brengen we meer dan 75 procent daadwerkelijk naar de papier- of glasbak. Van het gft-afval wordt 65 procent gescheiden. Plastic verpakkingen en drinkpakken zijn bezig met een opmars.