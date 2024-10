Geschreven door Jarno van de Bor

31 oktober 2024 16:56

Tbs voor Brian N., die 14-jarige Romy uit Hoevelaken vermoordde



Brian N. Foto: Omroep Gelderland / Nicole van den Hout



HOEVELAKEN – Het gerechtshof in Arnhem heeft besloten dat Brian N., die in 2017 op 14-jarige leeftijd zijn schoolgenoot Romy Nieuwburg om het leven bracht, verdere behandeling moet ondergaan in een tbs-kliniek. De beslissing is genomen vanwege zorgen over zijn mentale toestand en de risico’s die dit kan meebrengen. Brian N., inmiddels 21 jaar, heeft zijn celstraf en jeugd-tbs uitgezeten, maar volgens het hof is het niet verantwoord om hem nu meer vrijheid te geven.

In de rechtszaak, waarin twee weken geleden de voortzetting van zijn behandeling werd besproken, maakte het hof duidelijk dat er nog steeds gevaar dreigt. Brian N. heeft onder meer autisme en ADHD, en vermoedelijk ook een seksueel-sadistische stoornis. Het hof acht de risico’s te groot om hem zonder toezicht te laten terugkeren in de maatschappij. Zeldzaam

De opgelegde tbs is voorlopig voor de duur van één jaar. Dit geeft justitie de mogelijkheid om zijn behandeling nauwkeurig te volgen en waar nodig bij te sturen. Na deze periode wordt opnieuw bepaald of de behandeling verlengd moet worden. Deze maatregel is in Nederland zeldzaam: het omzetten van een jeugd-tbs naar een volwassen tbs is sinds 2014 nog maar één keer eerder gebeurd.



Lees ook: Tijdens de zitting verklaarde Brian N. dat hij klaar is voor een leven buiten de kliniek en dat hij ruimte nodig heeft om te laten zien dat hij zijn impulsen onder controle kan houden. Het hof vindt deze stap echter nog te riskant. Brian N. blijft voorlopig in een strikt behandelingsprogramma, dat erop is gericht verdere risico’s te beperken.