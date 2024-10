Geschreven door Sophie van der Velden

16 oktober 2024 15:15

Te weinig chloor in zwembad Nijkerkerveen, zwemmen inmiddels weer mogelijk





NIJKERKERVEEN - Het Jaap van den Krol Bad in Nijkerkerveen was gisterenavond, dinsdag 15 oktober, plotseling enkele uren gesloten. Volgens het zwembad had dit te maken met een technische storing, wat onder de zwembadgebruikers tot vragen leidde. Vandaag, woensdag 16 oktober, bleek het om een te lage chloorwaarde van het water te gaan, waardoor zwemmen tijdelijk niet veilig was.

"Die chloorwaarde kan ineens te laag worden", legt een medewerker van het zwembad uit. "Dat kan zomaar gebeuren. Het komt vaker voor bij zwembaden." Doordat er te weinig chloor in het water is, neemt de kans op infecties toe. Er groeien dan meer algen, virussen en bacteriën in het water. Zwemmen mocht dus even niet meer. Waar de zwemles 's middags nog doorging, stonden de waterpoloërs van Zwem- en Waterpolovereniging Flevo voor een dichte deur.

Nieuw chloor

De lage chloorwaarde is op te lossen door nieuwe chloor toe te voegen. Dit is dan ook gedaan. Na een aantal uur is zwemmen weer mogelijk. Vanochtend meldde het Jaap van den Krol Bad via sociale media dat het zwemmen weer mogelijk is en dat het reguliere rooster weer wordt aangehouden.