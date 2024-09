Geschreven door Kees van den Heuvel

23 september 2024 9:56

Teleurstellende rentree Veensche Boys in de Eerste Klasse





NIJKERKERVEEN - Veensche boys kan zich een betere rentree in de eerste klasse wensen dan in het eerste competitieduel tegen Duno Doorwerth. Op het eigen complex aan de Nieuwe Kerkstraat verloor Veensche Boys met 0-2. Het was te merken dat de kampioen uit de tweede klasse het moest stellen zonder Tom van Donselaar, wiens dubbelgeklapte enkel uit de bekerwedstrijd tegen NSC was gaan opspelen.

Daardoor leek Veensche Boys een flinke veer te moeten laten in de eerste helft. Er waren kansen voor Corné Parol en Jurre van den Brom maar die verdwenen in de vergetelheid. Veensche Boys claimde nog minstens twee penalty's maar de arbiter van dienst wilde hiervan niets weten. De tegenstander weerde zich sterk, combineerde goed en was bij tijd en wijle knap gevaarlijk. Gelukkig stond keeper Wessel Bosman zijn mannetje. Hij werd niet voor niets uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd. Toch kon hij in de tweede minuut van de tweede helft niet voorkomen dat Duno alsnog wist te scoren. Met een boogje werkte Bart Schiks de bal in het net.

Alles op alles

Het duurde tot ongeveer halverwege de tweede helft dat de wedstrijd kantelde. Dat was direct na het inbrengen van Levi Haringsma en Steven van Zanten, waardoor er veel meer temperament in het spel kwam. Ternauwernood wist Duno aan een gelijkmaker te ontsnappen. Doordat Veensche Boys alles op alles zette om de 1-1 op het scorebord te zetten, werd achterin ruimte weggegeven en even voor blessuretijd werd alsnog de 0-2 op het scorebord gezet via Cengizhan Genc.