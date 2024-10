Geschreven door Loïs de Korte

14 oktober 2024 10:19

Telstar doet zichzelf tekort en degradeert uit de Overgangsklasse





HOEVELAKEN - Mooi weer, een prima temperatuur, redelijk vol terras en twee ploegen die nog ergens voor speelden. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een mooie pot korfbal in Maartensdijk. Telstar ging op bezoek bij Tweemaal Zes. De belangen waren vooraf helder. Telstar moest winnen om zich direct te handhaven. Bij een gelijkspel of een nederlaag waren de Hoevelakers afhankelijk van resultaten op de andere velden. Tweemaal Zes moest winnen om kampioen te worden.

Om 15:30 floot de scheidsrechter de wedstrijd in, waarna al snel de eerste goal van de thuisploeg viel. Maar al snel wist Telstar de gelijkmaker te produceren. Tweemaal Zes wist nog op 3-1 te komen maar dat was het sein voor Telstar om met scherp te gaan schieten. Via 3-3 wist Telstar op 3-5 te komen en een gaatje te slaan. Echter wist de ploeg uit Maartensdijk weer gelijk te komen. Telstar bleef de eerste helft wel het initiatief houden maar op een Hoevelaaks doelpunt viel telkens weer de gelijkmaker waardoor er gerust werd bij een stand van 9-9.

Tweede helft

Na de pauze kwam Telstar het beste uit de kleedkamer. De eerste drie doelpunten na rust werden allemaal aan Hoevelaakse zijde genoteerd. Echter wist Tweemaal Zes wederom terug te komen en na een stand van 9-12 ging het via 11-13 naar 13-13. Hierop brak er een cruciale fase aan. Telstar wist wederom op voorsprong te komen maar vervolgens was het de thuisploeg die een serie van vier doelpunten wist te produceren en de wedstrijd naar hun hand wist te zetten. Na een 17-14 tussenstand wist Telstar nog iets terug te komen en op 17-16 zelfs de aansluitingstreffer nog te maken. Echter bleek er niet meer genoeg in het vat te zitten en keerde Telstar met een 19-16 nederlaag huiswaarts.

Er was nog een kleine kans. De vier beste nummers 3 van alle Overgangsklassepoules zouden handhaven. Echter bleek Telstar de vijfde nummer 3 te zijn en degradeert het op doelsaldo nipt naar de Eerste Klasse.

Zaalseizoen

Nu gaat de blik weer op het zaalseizoen. Hierin gaat Telstar weer met schotklok spelen. Dit bleek in het verleden nog geen gelukkig huwelijk te zijn. Elk jaar dat er met schotklok gespeeld werd, degradeerde de ploeg ook gelijk weer. In een zware zaalpoule wil de ploeg dit jaar breken met deze traditie. Op 26 oktober en 2 november zal de selectie oefenen in sporthal De Slag in Hoevelaken waarna op 9 november de eerste competitiewedstrijd gespeeld zal gaan worden.