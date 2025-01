Geschreven door Loïs de Korte

28 januari 2025 14:01

Telstar zet goede reeks door en wint ook in Nijmegen





HOEVELAKEN - Afgelopen zaterdag was sporthal De Triangel in Lent het decor van de wedstrijd Noviomagum 1 – Telstar 1. Telstar is de laatste tijd in een goede vorm en wist de laatste vijf wedstrijden ongeslagen te blijven. Noviomagum had een paar keer ongelukkig verloren en wist tot op heden pas één overwinning te boeken. Hiermee bezetten zij de laatste plaats in de poule. Een spannende poule, zeker aan de bovenkant waar het gat tussen de nummer 1 en de nummer 4 vooraf maar twee punten was.

Telstar moest een overwinning boeken om bij de bovenste ploegen te blijven. In de eerdere ontmoeting tussen Noviomagum en Telstar boekte Telstar een ietwat geflatteerde overwinning. Noviomagum mocht dus zeker niet onderschat worden.

Gat geslagen

Telstar begon de wedstrijd wat sterker dan de Nijmegenaren. Via 0-1 sloeg Telstar een gaatje naar 1-4. Hierop kwam Noviomagum wat terug en zij wisten via 3-4 zelfs door te pakken naar een 6-5 voorsprong. Het achterverdedigen van Noviomagum legde die ploeg in eerste instantie geen windeieren. Telstar had het lastig en wist moeilijk het tempo in de aanvallen te krijgen. Maar ondanks dat wist Telstar toch met een 7-8 voorsprong de rust in te gaan. Verdedigend had Telstar ook de controle over Noviomagum gekregen, alleen in de tweede helft moest er meer tempo gespeeld worden en vooral de juiste mensen uitgespeeld worden.

En dat deed Telstar in de tweede helft een stuk beter. Noviomagum had weliswaar het momentum in de beginfase van de tweede helft gezien de 9-8 én zelfs een 12-10 voorsprong die gepakt werd door de thuisploeg. Hierna schakelde Telstar een tandje bij. Telstar was gestructureerder in de aanval en maakte zo makkelijker de goals. Het achterverdedigen van Noviomagum verloor haar werking en Telstar speelde er makkelijker onderuit. Door een sterke fase van Telstar wisten de Hoevelakers een 13-11 achterstand om te buigen in een 14-21 voorsprong waarna de wedstrijd was gespeeld. Noviomagum wist in de slotfase nog tweemaal te scoren waarna de scheidsrechter affloot bij een 16-21 uitslag.

Geen leuke wedstrijd

Het was geen leuke wedstrijd om te zien maar ook deze wedstrijd wist Telstar ongeslagen te blijven. Het resultaat stemde de ploeg tevreden maar aan het spel moet nog wat verder gesleuteld worden. Aanstaande zaterdag wacht een ontmoeting met Apeldoorn in Apeldoorn. De laatste wedstrijd die Telstar niet wist te winnen was tegen, u raad het al, Apeldoorn. De Hoevelakers maken zich dus op voor een revanche en zullen er alles aan doen om deze ontmoeting wél te winnen.

De stand in de poule geeft nog steeds reden tot spanning. Apeldoorn en MIA staan met 14 punten bovenaan, Telstar volgt op een 3e plek met 12 punten en Antilopen volgt op 11 punten. De komende 2 wedstrijden moet Telstar tegen Apeldoorn en MIA. Als Telstar deze twee wedstrijden goed doorkomt doet het bovenin mee. Als het één van de twee wedstrijden verliest zal het heel waarschijnlijk afhaken en nergens meer om spelen. Eerst aanstaande zaterdag de ontmoeting met Apeldoorn.