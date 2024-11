Geschreven door Esmee van Voorn

25 november 2024 10:18

Telstar/Schoonderbeek 1 moet buigen voor Apeldoorn 1





HOEVELAKEN - Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd van Telstar 1 tegen Apeldoorn 1 op het programma. Een bekende tegenstander voor de Hoevelakers, die uitblinkt in aanvallende kracht en efficiëntie bij het afronden. De opdracht voor Telstar was helder: verdedigend de schutters van Apeldoorn afstoppen en aanvallend zelf veel scoren. Eerder op de avond moest Telstar 2 het onderspit delven tegen de reserves van Apeldoorn, waardoor de hoofdmacht de schone taak kreeg om de eer te redden.

Telstar opende sterk, net als vorige week. Een vrije bal en een zuiver afstandsschot zorgden al snel voor een 2-0 voorsprong. De bezoekers lieten zich echter niet van de wijs brengen en maakten de aansluitingstreffer via een strafworp. Hoewel Telstar met een prachtige doorloopbal van Sarah van der Meer de voorsprong uitbreidde, kwam Apeldoorn met een serie goals sterk terug. De bezoekers draaiden de stand om en sloegen een gat van twee doelpunten. Een noodzakelijke time-out volgde, waarin Telstar werd aangespoord om energieker te spelen en de afspraken in de verdediging na te komen.

Verschil verkleind

De thuisploeg herpakte zich deels en bleef dankzij strafworpen en afstandsschoten in de buurt van de bezoekers. Toch was het Apeldoorn dat telkens opnieuw het initiatief nam en een gat sloeg. Telstar wist dit verschil meerdere keren te verkleinen, maar liep in deze fase vooral achter de feiten aan. Bij een ruststand van 11-12 was alles nog mogelijk, maar er was duidelijk werk aan de winkel.

Telstar opende sterk in de tweede helft met een strafworp en kwam daarmee op gelijke hoogte. Apeldoorn reageerde direct met een schot en de wedstrijd ging gelijk op. De thuisploeg kwam zelfs eenmalig op voorsprong na een korte kans, maar dit was van korte duur. De bezoekers bleven scherp in hun aanvallen en benutten ook vrije ballen en afstandsschoten efficiënt. Ondertussen maakte Telstar enkele slordigheden in de passing, wat leidde tot korte aanvallen en extra kansen voor Apeldoorn om een grotere voorsprong te pakken.

Professioneel uitspelen

In de slotfase stond Telstar met nog vijf minuten op de klok drie punten achter. Ondanks het harde werken en de doelpunten, zowel van afstand als uit korte kansen, hield Apeldoorn de controle en speelde de wedstrijd professioneel uit. De eindstand van 20-22 geeft het verhaal van de avond goed weer: een spannende strijd, waarbij de een niet erg onder deed aan de ander, maar Apeldoorn had net iets meer controle.

Op 30 november reist Telstar af naar Amersfoort voor de derby tegen MIA 1. Eerder dit seizoen won Telstar twee keer van MIA op het veld, maar in de zaal doet MIA het een stuk beter. Met twee overwinningen en een gelijkspel is MIA nog ongeslagen. Kan Telstar daar verandering in brengen?